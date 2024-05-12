У російського "Газпрому" найбільші збитки за 25 років, - британська розвідка

У 2023 році доходи "Газпрому" впали приблизно на 30%, що призвело до річного чистого збитку приблизно в 629 млрд рублів (6,9 млрд доларів). Війна Росії проти України та погіршення відносин із Заходом обмежили діяльність "Газпрому".

У розвідці вважають, що прибутки російської компанії будуть зменшуватися до 2030 року через переорієнтацію експорту з європейських ринків. "Газпром" зміг переорієнтувати частину свого експорту на альтернативні ринки. Але це лише від 5% до 10% втрачених європейських продажів у 2023 році.

За думку розвідників, продажі "Газпрому" можуть збільшитися за рахунок будівництва нової інфраструктури, до прикладу, газопроводу "Сила Сибіру 2".

У 2023 році "Газпром" сплатив російському бюджету 28 млрд доларів - це 9% від загальних доходів бюджету РФ.

"Російський уряд планує ще більше збільшити податкове навантаження на "Газпром" у 2024 році, що, ймовірно, сприяло рішенню "Газпрому" скоротити свої інвестиції на 2024 рік приблизно на 15%", - йдеться у зведенні.