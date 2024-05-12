У російського "Газпрому" найбільші збитки за 25 років, - британська розвідка

Російський "Газпром" зазнав рекордних збитків за останніх 25 років. При цьому Кремль збирається ще більше обкласти податками одну з найбільших державних компаній.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Британії у Twitter.
У 2023 році доходи "Газпрому" впали приблизно на 30%, що призвело до річного чистого збитку приблизно в 629 млрд рублів (6,9 млрд доларів). Війна Росії проти України та погіршення відносин із Заходом обмежили діяльність "Газпрому".
У розвідці вважають, що прибутки російської компанії будуть зменшуватися до 2030 року через переорієнтацію експорту з європейських ринків. "Газпром" зміг переорієнтувати частину свого експорту на альтернативні ринки. Але це лише від 5% до 10% втрачених європейських продажів у 2023 році.
За думку розвідників, продажі "Газпрому" можуть збільшитися за рахунок будівництва нової інфраструктури, до прикладу, газопроводу "Сила Сибіру 2".
У 2023 році "Газпром" сплатив російському бюджету 28 млрд доларів - це 9% від загальних доходів бюджету РФ.
"Російський уряд планує ще більше збільшити податкове навантаження на "Газпром" у 2024 році, що, ймовірно, сприяло рішенню "Газпрому" скоротити свої інвестиції на 2024 рік приблизно на 15%", - йдеться у зведенні.
Варто зазначити, що країни-партнери України після початку повномасштабного вторгнення запровадили та посилили санкції проти Росії.
Зокрема, США та Канада розширили санкції проти путінського режиму. Європейський союз запровадив понад 10 пакетів санкцій. За даними ЗМІ, у новому пакеті санкцій ЄС може ввести обмеження на торгівлю газом з Росією.
Також додамо, що від початку повномасштабної війни в Україні залежність Європи від російського газу значно зменшилася.
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