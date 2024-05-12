У российского "Газпрома" рекордные убытки за 25 лет, - британская разведка

В 2023 году доходы "Газпрома" упали примерно на 30%, что привело к годовому чистому убытку примерно в 629 млрд рублей (6,9 млрд долларов). Война России против Украины и ухудшение отношений с Западом ограничили деятельность "Газпрома".

В разведке считают, что доходы российской компании будут уменьшаться к 2030 году из-за переориентации экспорта с европейских рынков. "Газпром" смог переориентировать часть своего экспорта на альтернативные рынки. Но это всего от 5% до 10% потерянных европейских продаж в 2023 году.

По мнению разведчиков, продажи "Газпрома" могут увеличиться за счет строительства новой инфраструктуры, например, газопровода "Сила Сибири 2".

В 2023 году "Газпром" уплатил российскому бюджету 28 млрд долларов - это 9% от общих доходов бюджета РФ.

"Российское правительство планирует еще больше увеличить налоговую нагрузку на "Газпром" в 2024 году, что, вероятно, способствовало решению "Газпрома" сократить свои инвестиции на 2024 год примерно на 15%", - говорится в сводке.