UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На російсько-грузинському кордоні знову застрягла група українців, - ЗМІ

Архівне фото: на російсько-грузинському кордоні знову застрягла група українців (facebook.com/newsgeorgia)
Автор: Дмитро Браславський

Близько 20 громадян України не можуть перетнути російсько-грузинський сухопутний кордон через проблеми з документами. Більшість із них - колишні ув'язнені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Ехо Кавказа".

Вони перебувають у буферній зоні на території грузинського КПП.

Громадянин України Андрій Суржко розповів, що перебуває на кордоні вже три тижні.

"Хочу потрапити в Україну. Мені погано: виразка шлунка, викликав швидку, обмежилися знеболювальним. Я потребую лікування. Не знаю, що мені робити", - каже Суржко.

За його словами, серед застряглих на кордоні є хворі на туберкульоз, вони сплять на підлозі в підвалі.

Таке трапляється не вперше

19 серпня стало відомо, що грузинські прикордонники не впустили на територію країни п'ятьох колишніх ув'язнених із Херсонської області, яких загарбники незаконно вивезли в Росію перед відступом з окупованих районів регіону.

Уже 27 серпня повідомлялося, що грузинська влада все ж таки пропустила на свою територію п'ятьох колишніх ув'язнених українців із Херсонської області, яких було примусово вивезено окупаційною російською владою до РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяГрузія