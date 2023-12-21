На російсько-грузинському кордоні знову застрягла група українців, - ЗМІ

Вони перебувають у буферній зоні на території грузинського КПП.

Громадянин України Андрій Суржко розповів, що перебуває на кордоні вже три тижні.

"Хочу потрапити в Україну. Мені погано: виразка шлунка, викликав швидку, обмежилися знеболювальним. Я потребую лікування. Не знаю, що мені робити", - каже Суржко.

За його словами, серед застряглих на кордоні є хворі на туберкульоз, вони сплять на підлозі в підвалі.

Таке трапляється не вперше

19 серпня стало відомо, що грузинські прикордонники не впустили на територію країни п'ятьох колишніх ув'язнених із Херсонської області, яких загарбники незаконно вивезли в Росію перед відступом з окупованих районів регіону.

Уже 27 серпня повідомлялося, що грузинська влада все ж таки пропустила на свою територію п'ятьох колишніх ув'язнених українців із Херсонської області, яких було примусово вивезено окупаційною російською владою до РФ.