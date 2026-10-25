Российский зэк должен был снять "победное" видео, а оказался в плену ВСУ

Бойцы 225-го отдельного штурмового полка пленили российского оккупанта, которого командование отправило на 20 км в украинский тыл с флагом РФ для создания пропагандистского видео.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook 7-го отдельного корпуса ДШВ.

Разведчик 36-й российской бригады должен был пройти из Гуляйполя до Терсянки под Запорожьем, установить флаг, создать видимость продвижения оккупантов и вернуться назад.

Но вместо пропагандистской картинки россиянин оказался в плену 225-го ОШП.

На видео, опубликованном 7-м корпусом ДШВ, он рассказал, что попал в армию из колонии, а уже через два месяца службы получил эту задачу.

Причем более опытные оккупанты предупреждали его, что отправляют "на мясо".