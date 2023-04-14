У російській зброї виявляють дедалі більше компонентів із Китаю, - ОП

Українські війська знаходять дедалі більше компонентів із Китаю в російській зброї, що використовується в Україні. Оскільки західні поставки зменшуються через санкції.
Про це заявив старший радник глави Офісу президента Владислав Власюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"У зброї, знайденій на полі бою, ми продовжуємо знаходити різну електроніку. Тенденція така, що зараз менше компонентів західного виробництва, але більше - не важко здогадатися, в якій країні - вироблених компонентів. Звичайно, Китай", - заявив він.
У розвідданих, зібраних українськими експертами з поля бою і переданих Reuters, ідеться про те, що в навігаційній системі безпілотників "Орлан", у яких раніше використовували швейцарську систему, було виявлено компоненти китайського виробництва.
Експерти також повідомили про виявлення китайських деталей у системі управління вогнем у російських танках, у яких раніше використовувалися деталі французького виробництва.
"Ми фіксуємо багато різних речей китайського виробництва", - сказав Власюк.
На запитання про те, чи постачали китайські компанії деталі для російської військової техніки, офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю заявив: "Упродовж усієї історії Китай розпочав нормальне торговельне співробітництво з усіма країнами, зокрема й з Росією, на основі рівності та взаємної вигоди. Що стосується експорту військової продукції, Китай завжди займав обережну і відповідальну позицію. Позиція і дії Китаю завжди були такими".
Нагадаємо, раніше глава МЗС Китаю Цінь Ган заявив, що Пекін не продаватиме зброю жодній із сторін війни в Україні.
За даними ЗМІ, у секретних документах США, які нещодавно були оприлюднені в мережі, нібито міститься інформація про те, що Китай погодився надати летальну допомогу Росії.
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