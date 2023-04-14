В российском оружии обнаруживают все больше компонентов из Китая, - ОП

"В оружии, найденном на поле боя, мы продолжаем находить различную электронику. Тенденция такова, что сейчас меньше компонентов западного производства, но больше - не трудно догадаться, в какой стране - произведенных компонентов. Конечно, Китай", - заявил он.

В разведданных, собранных украинскими экспертами с поля боя и переданных Reuters, говорится, что в навигационной системе беспилотников "Орлан", в которых ранее использовалась швейцарская система, были обнаружены компоненты китайского производства.

Эксперты также сообщили об обнаружении китайских деталей в системе управления огнем в российских танках, в которых ранее использовались детали французского производства.

"Мы фиксируем много разных вещей китайского производства", - сказал Власюк.

На вопрос о том, поставляли ли китайские компании детали для российской военной техники, официальный представитель Министерства иностранных дел Китая заявил "На протяжении всей истории Китай начал нормальное торговое сотрудничество со всеми странами, включая Россию, на основе равенства и взаимной выгоды. Что касается экспорта военной продукции, Китай всегда занимал осторожную и ответственную позицию. Позиция и действия Китая всегда были такими".