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Російський завод "Кремній" у Брянській області призупинив роботу після атаки

Фото: завод "Кремній" у Брянській області призупинив роботу (group-kremny ru)
Автор: Наталія Юрченко

Російський завод "Кремній ЕЛ" у Брянській області атакували дрони вночі 24 січня. Завод призупинив роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra та керівника ЦПД Андрія Коваленка в Telegram.

Російські ЗМІ передають, що завод "Кремлій ЕЛ" у п'ятницю, 24 січня, призупинив роботу. За повідомленнями росіян, частина виробничих будівель підприємства була пошкоджена внаслідок атаки дронів. 

"Завод "Кремній" призупиняє роботу у Брянську після низки влучань цієї ночі. Він у ТОП-2 виробників мікроелектроніки для ракет і ППО в РФ", - написав Коваленко.

Як зазначав керівник ЦПД раніше, на заводі "Кремній ЕЛ" виробляється мікроелектроніка для ракетних комплексів, ЗРК "Панцир", ракет "Іскандер", а також для РЛС, РЕБ та російських дронів.

Telegram-канал Astra пише, що у Брянську також була пошкоджена будівля слідчого комітету РФ.

 

"Вибухова" ніч в Росії

Росіяни цієї ночі поскаржилися на масовану атаку дронів. Міноборони РФ стверджує, що нібито було ліквідовано та знищено понад 120 дронів. При цьому 37 безпілотників буцімто збили у Брянській області.

У мережі ще вночі публікували інформацію про влучання у завод "Кремній" у Брянській області. Місцеві жителі публікували кадри вибуху та пожежі у районі заводу. Цей завод був неодноразово атакований раніше.

Крім того, у Рязанській області були уражені нафтопереробний завод та завод.

Детальніше про нічні вибухи в Росії та куди долетіли дрони - у матеріалі РБК-Україна.

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Російська ФедераціяБрянська областьВибухиАтака дронів