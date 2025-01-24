Російський завод "Кремній" у Брянській області призупинив роботу після атаки

Російський завод "Кремній ЕЛ" у Брянській області атакували дрони вночі 24 січня. Завод призупинив роботу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra та керівника ЦПД Андрія Коваленка в Telegram.
Російські ЗМІ передають, що завод "Кремлій ЕЛ" у п'ятницю, 24 січня, призупинив роботу. За повідомленнями росіян, частина виробничих будівель підприємства була пошкоджена внаслідок атаки дронів.
"Завод "Кремній" призупиняє роботу у Брянську після низки влучань цієї ночі. Він у ТОП-2 виробників мікроелектроніки для ракет і ППО в РФ", - написав Коваленко.
Як зазначав керівник ЦПД раніше, на заводі "Кремній ЕЛ" виробляється мікроелектроніка для ракетних комплексів, ЗРК "Панцир", ракет "Іскандер", а також для РЛС, РЕБ та російських дронів.
Telegram-канал Astra пише, що у Брянську також була пошкоджена будівля слідчого комітету РФ.
Росіяни цієї ночі поскаржилися на масовану атаку дронів. Міноборони РФ стверджує, що нібито було ліквідовано та знищено понад 120 дронів. При цьому 37 безпілотників буцімто збили у Брянській області.
У мережі ще вночі публікували інформацію про влучання у завод "Кремній" у Брянській області. Місцеві жителі публікували кадри вибуху та пожежі у районі заводу. Цей завод був неодноразово атакований раніше.
Крім того, у Рязанській області були уражені нафтопереробний завод та завод.
Детальніше про нічні вибухи в Росії та куди долетіли дрони - у матеріалі РБК-Україна.
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