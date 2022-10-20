Російський винищувач випустив ракету поряд з британським літаком, - Воллес

Російський винищувач випадково випустив ракету під час взаємодії з літаком Королівських Військово-повітряних сил Великобританії над Чорним морем. Інцидент трапився ще 29 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

За словами міністра оборони Бена Воллеса, британський літак того дня виконував плановий політ над Чорним морем у міжнародному повітряному просторі за заздалегідь заявленим маршрутом. Російська сторона пояснила інцидент з ракетою технічною несправністю.

Виступаючи в парламенті, Уоллес додав, що повідомив про своє занепокоєння міністру оборони РФ Сергію Шойгу.

"У своєму листі я ясно дав зрозуміти, що літак Королівських ВПС був неозброєний, знаходився в міжнародному повітряному просторі і прямував за заздалегідь оголошеним маршрутом польоту. Я вважав розумним призупинити ці патрулі доти, доки не буде отримано відповіді від російської держави" , - зазначив він.

Він також наголосив, що запуск ракети з російського винищувача не був навмисною ескалацією, і аналіз інциденту підтверджує, що це був збій.

"Проте це нагадування про те, наскільки небезпечними можуть бути речі, коли ви вирішите використати свої винищувачі так, як це робили росіяни протягом багатьох періодів часу", - сказав британський міністр.