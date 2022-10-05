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Авіація НАТО перехопила російські винищувачі над Польщею та Швецією

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Середа 05 жовтня 2022 17:42
Авіація НАТО перехопила російські винищувачі над Польщею та Швецією Фото: авіація НАТО перехопила російські винищувачі над Польщею та Швецією (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Військово-повітряні сили Італії підняли літаки-винищувачі для перехоплення чотирьох російських винищувачів у повітряному просторі Польщі, а потім Швеції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ВПС Італії у Twitter.

"Ще один терміновий зліт винищувачів Eurofighter ВПС Італії, що беруть участь у діяльності з охорони повітряного простору в Польщі, для перехоплення чотирьох російських винищувачів після того, як вони увійшли в повітряний простір спочатку Польщі, а потім Швеції, перш ніж вони були змушені повернутися в повітряний простір. Калінінграда", - сказано у ньому.

Зазначимо, що наприкінці вересня також повідомлялося про те, що італійські винищувачі піднялися в повітря для перехоплення російських літаків.

Також додамо, що з 1 серпня німецькі, угорські та італійські винищувачі взяли на себе патрулювання повітря над балтійським регіоном у рамках місії НАТО.

Як повідомлялося раніше, у Криму розбився російський військовий літак. За попередніми даними, йдеться про винищувач Су-34.

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НАТО Італія Польща Швеція Російська Федерація
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