У Фінляндії розслідують можливе порушення повітряного простору російським вертольотом. Він міг перетнути кордон поблизу Ловіси та залетіти на 4,1 км.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Фінляндії.
За інформацією фінського оборонного відомства, інцидент зафіксували 21 листопада близько 12:34. Російський вертоліт міг залетіти на територію країни на відстань до 4,1 км від кордону.
Міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен припустив, що можливе порушення повітряного простору могло бути пов'язане з рятувальною операцією або супроводом вантажного судна, яке зазнало пошкоджень у Фінській затоці.
"Збройні сили та прикордонна служба займаються цією ситуацією у співпраці з іншими органами влади", - зазначив Хякканен.
Розслідуванням інциденту займається Служба прикордонної охорони Фінляндії. Вона має встановити обставини ймовірного порушення повітряного простору.
Нагадаємо, 21 листопада у Фінській затоці безпілотники атакували російське вантажне судно Sparta II, яке прямувало до Калінінграда. Після удару на борту спалахнула пожежа, а судно втратило керування та почало дрейфувати в територіальні води Фінляндії.
Станом на 22 листопада пожежу на Sparta II загасити не вдалося - роботи тривали протягом ночі. За даними фінської Берегової охорони, фахівці намагаються не лише ліквідувати вогонь, а й охолодити контейнери з вантажем, щоб зменшити ризики.