За інформацією фінського оборонного відомства, інцидент зафіксували 21 листопада близько 12:34. Російський вертоліт міг залетіти на територію країни на відстань до 4,1 км від кордону.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен припустив, що можливе порушення повітряного простору могло бути пов'язане з рятувальною операцією або супроводом вантажного судна, яке зазнало пошкоджень у Фінській затоці.

"Збройні сили та прикордонна служба займаються цією ситуацією у співпраці з іншими органами влади", - зазначив Хякканен.

Розслідуванням інциденту займається Служба прикордонної охорони Фінляндії. Вона має встановити обставини ймовірного порушення повітряного простору.