У російській в'язниці помер український політв'язень Ширінг

Ширінг помер у колонії №5 у місті Новотроїцьк Оренбурзької області Росії. За даними КПГ, політв'язень потребував операції на серці. Проте росіяни так і не надали йому необхідну медичну допомогу.

Офіційного підтвердження про смерть Ширінга у російській колонії не надали. Формально там проводиться слідство.

Варто зазначити, що 15 квітня 2020 року російська ФСБ затримала українця Костянтина Ширінга та "російську військову, підозрювану у видачі державної таємниці" Тетяну Кузьменко. Їх звинуватили у "шпигунстві".

У жовтні 2021 року так званий "Верховний суд Криму" засудив Ширінга до 12 років суворого режиму. У червні 2022 року його доправили до колонії в Оренбурзькій області Росії.

Ширінг страждав на серцево-судинні захворювання. Він кілька разів звертався з заявою про медичну допомогу до адміністрації СІЗО, а після прибуття до оренбурзької колонії повідомив, що його стан значно погіршився.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що колишній політв'язень Геннадій Афанасьєв загинув на фронті.

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