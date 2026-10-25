Російський удар пошкодив багатоквартирний житловий будинок у Харкові

Нагадаємо, вночі 25 жовтня російські війська атакували безпілотниками торговельний центр і цивільне підприємство в Харкові.

Внаслідок обстрілів виникли пожежі, постраждали четверо людей, серед них троє рятувальників.

У мережі пишуть, що під удар міг потрапити останній у Харкові торговельний центр мережі "Епіцентр".