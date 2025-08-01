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Російський удар по Києву був одним із найбільш жорстоких, - Зеленський

Київ, П'ятниця 01 серпня 2025 20:45
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Російський удар по Києву був одним із найбільш жорстоких, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Росія в ніч на 31 липня завдала одного з найжорстокіших ударів по Києву. У багатоповерхівку було пряме влучання ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави розповів, що сьогодні, 1 серпня, на місці удару по житловому будинку в Києві завершили пошукові роботи.

Він нагадав, що внаслідок атаки на житловий будинок загинули 28 людей. Серед них - п'ятеро дітей - 2007-го, 2011-го, 2014-го, 2018-го і навіть 2022-го року народження.

"Це був один із найжорстокіших російських ударів по Києву. 159 осіб постраждали. Звичайні будинки, підприємства, навіть одна з київських мечетей. Жодного військового сенсу", - наголосив Зеленський.

Він додав, що багато хто у світі підтримав Україну і засудив російський терор. При цьому давно є пропозиції про припинення вогню з боку України та США. Про це вже неодноразово говорили росіянам.

"Щоразу звідти тільки спроба виграти ще час для війни, ще час для терору. Інакше Росія не працює, і дуже важливо, що почала зараз тиснути на Росію перспектива нових санкцій, сильних санкцій - і не тільки проти самої держави-агресора. Усі російські фінанси, кожна схема, яка наповнює російський бюджет, має бути мішенню для миру", - наголосив президент.

Удар по Києву

Нагадаємо, в ніч на 31 липня окупанти атакували Київ не тільки ракетами, а й дронами.

У Святошинському районі внаслідок ракетного удару було зруйновано під'їзд багатоповерхівки.

Як пояснив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, загинули 28 осіб, оскільки вибухова хвиля була настільки сильною, що поверхи склалися.

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Володимир Зеленський Київ Війна в Україні Ракетний удар
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