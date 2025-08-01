Російський удар по Києву був одним із найбільш жорстоких, - Зеленський

Росія в ніч на 31 липня завдала одного з найжорстокіших ударів по Києву. У багатоповерхівку було пряме влучання ракети.

Глава держави розповів, що сьогодні, 1 серпня, на місці удару по житловому будинку в Києві завершили пошукові роботи.



Він нагадав, що внаслідок атаки на житловий будинок загинули 28 людей. Серед них - п'ятеро дітей - 2007-го, 2011-го, 2014-го, 2018-го і навіть 2022-го року народження.

"Це був один із найжорстокіших російських ударів по Києву. 159 осіб постраждали. Звичайні будинки, підприємства, навіть одна з київських мечетей. Жодного військового сенсу", - наголосив Зеленський.

Він додав, що багато хто у світі підтримав Україну і засудив російський терор. При цьому давно є пропозиції про припинення вогню з боку України та США. Про це вже неодноразово говорили росіянам.

"Щоразу звідти тільки спроба виграти ще час для війни, ще час для терору. Інакше Росія не працює, і дуже важливо, що почала зараз тиснути на Росію перспектива нових санкцій, сильних санкцій - і не тільки проти самої держави-агресора. Усі російські фінанси, кожна схема, яка наповнює російський бюджет, має бути мішенню для миру", - наголосив президент.