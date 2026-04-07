Російський туризм у тотальному занепаді: ніхто не хоче їхати навіть до Петербургу

Внутрішній туризм у РФ втрачає динаміку після короткого зростання 2023–2024 років - подорожувальники дедалі рідше обирають поїздки всередині країни, ніхто не їздить навіть до славнозвісного Санкт-Петербургу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Внутрішній туризм у Російській федерації демонструє явні ознаки сповільнення і втрати привабливості, свідчить аналіз ситуації.

Після короткого періоду зростання у 2023–2024 роках темпи приросту туристичних поїздок у межах РФ різко впали: у 2025 році вони скоротилися до мінімальних значень, а на 2026‑й очікується лише символічне зростання.

Особливо яскраво це помітно на прикладі Санкт‑Петербурга - одного з головних туристичних центрів країни. Попит на поїздки до міста знижується, а туристи дедалі частіше обирають інші напрямки або взагалі відмовляються від внутрішніх подорожей.

Аналітики відзначають низку проблем, які стримують розвиток галузі: високі ціни, слабка інфраструктура, низький рівень сервісу та застарілий туристичний продукт, що не відповідає сучасним очікуванням мандрівників.

У результаті навіть ті, хто все ще подорожує по Росії, змушені економити, скорочувати витрати і часто обирати лише одну поїздку на рік, що додатково тисне на туристичний ринок.

Експерти раніше також відзначали, що спад у секторі внутрішнього туризму частково пов’язаний із подорожчанням подорожей та низьким попитом серед населення, що може призвести до подальших труднощів для туристичної індустрії РФ у разі погіршення економічної ситуації.