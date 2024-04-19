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Російський Ту-22М3 було збито за допомогою С-200, - Буданов

Фото: Кирило Буданов, начальник ГУР Міноборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Українські захисники збили російський бомбардувальник Ту-22М3 за допомогою ЗРК С-200.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в коментарі The War Zone заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Як пише видання, в ексклюзивній розмові начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, заявив, що російський бомбардувальник був збитий зенітно-ракетним комплексом дальнього радіусу дії С-200.

Раніше Буданов розповів, що українські захисники тиждень вичікували, доки російський бомбардувальник Ту-22М3 вийде на потрібний рубіж, щоб його знищити.

Знищення Ту-22М3

19 квітня Російська Федерація в черговий раз намагалася завдати ракетного удару по південних областях України. Росіяни традиційно задіяли для цього ракети Х-22, які запустили два бомбардувальники Ту-22М3.

Однак цього разу окупанти отримали удар у відповідь - українські захисники вперше збили один із літаків Ту-22М3, який проводив атаку.

Джерела РБК-Україна повідомляли, що для знищення бомбардувальника використали комплекс С-200, який модифікували спеціалісти ГУР. Але на той час офіційних підтверджень цієї інформації не було.

Більш детально про Ту-22М3 можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Кирило БудановТу-22МЗВійна в Україні