Російський тенісист оскаженів на ATP Finals і шокував мазохізмом до крові: відео

Росіянин Андрєй Рубльов приголомшив занадто бурхливою реакцією на невдачу в поєдинку групового етапу Підсумкового турніру Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ukrainian Tennis .

26-річний нейтральний спортсмен пережив напад гніву посеред матчу проти іспанця Карлоса Алькараса. Стримати негативні емоції росіянин не зміг і неабияк здивував публіку.

Рубльов після програного розіграшу взявся бити себе ракеткою. П'ятий номер світового рейтингу вирішив зігнати злість на коліні, завдавши 6 ударів по ньому. Зрештою, російський тенісист догравав поєдинок зі закривавленою ногою.

Спрямована на власне тіло лють не допомогла змінити перебіг подій на корті. Рубльов поступився піренейцю в двох сетах (5:7, 2:6). Отже, росіянин втратив шанси на вихід у плей-офф змагань.

Інцидент із Рубльовим нагадав тенісній спільноті подібний випадок із його співвітчизником Міхаїлом Южним. На Miami Open він прикро програв очко та 11 разів ударив себе ракеткою по голові, розбивши собі лоб. Такі епізоди з меншими наслідками ставалися з ним і надалі.