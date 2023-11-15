Российский теннисист взбесился на ATP Finals и шокировал мазохизмом до крови: видео

Россиянин Андрей Рублев ошеломил слишком бурной реакцией на неудачу в поединке группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ukrainian Tennis .

26-летний нейтральный спортсмен пережил приступ гнева посреди матча против испанца Карлоса Алькараса. Сдержать негативные эмоции россиянин не смог и всерьез изумил публику.

Рублев после проигранного розыгрыша принялся бить себя ракеткой. Пятый номер мирового рейтинга решил согнать злобу на колене, нанеся по нему 6 ударов. В конце концов, российский теннисист доигрывал поединок с окровавленной ногой.

Устремленная на собственное тело ярость не помогла изменить ход событий на корте. Рублев уступил пиренейцу в двух сетах (5:7, 2:6). Следовательно, россиянин упустил шансы на выход в плей-офф соревнований.

Инцидент с Рублевым напомнил теннисному сообществу подобный случай с его соотечественником Михаилом Южным. На Miami Open он досадно проиграл очко и 11 раз ударил себя ракеткой по голове, разбив себе лоб. Такие эпизоды с меньшими последствиями происходили с ним и дальше.