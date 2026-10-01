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"Російський Starlink" може скоро запрацювати: Україна просить США втрутитися

12:33 01.10.2026 Чт
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: Російський аналог Starlink стане серйозною проблемою для України (t.me/bureau)

Україна закликає Сполучені Штати "вдарити" санкціями по російських компаніях та інших структурах, причетних до створення супутникової системи "Рассвєт" - її Москва розглядає як власний аналог Starlink.

Про це заявив тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, наразі Росія робить все можливе, для швидкого збільшення супутникового угруповання "Рассвєт".

Якщо їй не перешкоджати у цьому процесі, то старт роботи системи, запланований на 2027 рік, дійсно відбудеться.

Сєнік також попередив: в разі запуску "Рассвєта" вже до кінця поточного року ворог зможе використовувати систему для наведення зброї на українські цілі в режимі реального часу.

На тлі останніх подій українське посольство вирішило передати США інформацію про компанії й окремих осіб, які беруть участь у реалізації цього проєкту.

"Якщо ці структури не потраплять під санкції, це дозволить Росії фактично реалізувати програму, яка може суттєво змінити ситуацію", - наголосив Сєнік.

Про намір Росії ввести "Рассвєт" в експлуатацію у 2027 році раніше заявляв керівник компанії "Ікс Холдинг" Алєксєй Шелобков, яка займається розробкою системи.

Перші 16 низькоорбітальних супутників компанія вивела на орбіту в березні. У перспективі їхню кількість планують збільшити до 900 протягом кількох років.

Для порівняння, угруповання Starlink наразі налічує понад 10 тисяч супутників на орбіті. У Росії робота Starlink заборонена, а використання обладнання системи може каратися штрафами.

Ще більше важливої інформації про цей російський проєкт можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна "Російський аналог Starlink: як "Рассвет" працюватиме та вплине на Україну".

Також ми писали, скільки саме компаній допомагають ворогу створювати аналог Starlink.

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StarlinkРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиВійна Росії проти України