Російський солдат отримав підозру за тортури та грабежі у Капітолівці
Ще одного російського військового підозрюють у тяжких злочинах проти мирного населення на Харківщині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Прокурори ідентифікували ще одного окупанта, причетного до знущань над цивільним населенням під час захоплення Капітолівки в Харківській області.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру військовослужбовцю 4-ї роти 4-го батальйону 204-го стрілецького полку мобілізаційного резерву "ЛНР" 2-го армійського корпусу 8-ї загальновійськової армії південного воєнного округу ЗС РФ у жорстокому поводженні з цивільним населенням та порушенні законів і звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
За даними слідства, у березні 2022 року під час тимчасової окупації села Капітолівка Ізюмського району підозрюваний разом з іншими російськими військовими проводив незаконні обшуки у приватних домогосподарствах місцевих мешканців.
Погрожуючи вогнепальною зброєю, окупанти змушували людей віддавати транспортні засоби, електрогенератори, продукти харчування та навіть особисті речі.
Будь-який спротив придушували силою, застосовуючи психологічний тиск, залякування та погрози вбивством. Цивільні жили в постійному страху, їхнє життя перетворювалося на виживання від однієї хвилини до іншої.
Потерпілих обирали переважно серед тих, хто відмовлявся отримувати так звану "гуманітарну допомогу" від РФ. Вони забирали у людей запаси продуктів і навіть худобу: одного з мешканців змусили віддати свиней елітної породи, зарубати їх та завантажити в автомобіль.
У кількох випадках злочинці не обмежувалися грабежами. Цивільних викрадали, утримували у підвалах і катували.
Одному із потерпілих окупанти силою засунули в рот 1 гривню. Вони погрожували, що якщо чоловік прибере "кляп", його розстріляють. Проте після нелюдського утримування в погребі його таки відпустили.
Вказаний злочин підозрюваний вчинив спільно з іншим окупантом, причетним до вбивства українського дитячого письменника Володимира Вакуленка. Стосовно спільника вже триває судовий розгляд.
Страта Вакуленка
Нагадаємо, що 24 березня 2022 року російські окупанти вбили дитячого письменника з Харківщини Володимира Вакуленка.
Лише через рік поліція назвала імена тих, хто скоїв цей злочин. Ними виявились уродженці Луганська, які вже мали судимості за крадіжки та злочини, пов’язані з наркотиками.