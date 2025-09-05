ua en ru
Российский солдат получил подозрение за пытки и грабежи в Капитоловке

Капитоловка, Пятница 05 сентября 2025 13:03
UA EN RU
Российский солдат получил подозрение за пытки и грабежи в Капитоловке Фото: еще одного оккупанта подозревают в жестоких преступлениях против гражданских (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Еще одного российского военного подозревают в тяжких преступлениях против мирного населения на Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Прокуроры идентифицировали еще одного оккупанта, причастного к издевательствам над гражданским населением во время захвата Капитоловки в Харьковской области.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры заочно сообщено о подозрении военнослужащему 4-й роты 4-го батальона 204-го стрелкового полка мобилизационного резерва "ЛНР" 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии южного военного округа ВС РФ в жестоком обращении с гражданским населением и нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Российский солдат получил подозрение за пытки и грабежи в Капитоловке

По данным следствия, в марте 2022 года во время временной оккупации села Капитоловка Изюмского района подозреваемый вместе с другими российскими военными проводил незаконные обыски в частных домохозяйствах местных жителей.

Угрожая огнестрельным оружием, оккупанты заставляли людей отдавать транспортные средства, электрогенераторы, продукты питания и даже личные вещи.

Любое сопротивление подавляли силой, применяя психологическое давление, запугивание и угрозы убийством. Гражданские жили в постоянном страхе, их жизнь превращалась в выживание от одной минуты до другой.

Пострадавших выбирали преимущественно среди тех, кто отказывался получать так называемую "гуманитарную помощь" от РФ. Они забирали у людей запасы продуктов и даже скот: одного из жителей заставили отдать свиней элитной породы, зарубить их и загрузить в автомобиль.

В нескольких случаях преступники не ограничивались грабежами. Гражданских похищали, удерживали в подвалах и пытали.

Одному из пострадавших оккупанты силой засунули в рот 1 гривну. Они угрожали, что если мужчина уберет "кляп", его расстреляют. Однако после нечеловеческого содержания в погребе его таки отпустили.

Указанное преступление подозреваемый совершил совместно с другим оккупантом, причастным к убийству украинского детского писателя Владимира Вакуленко. В отношении сообщника уже идет судебное разбирательство.

Казнь Вакуленко

Напомним, что 24 марта 2022 года российские оккупанты убили детского писателя из Харьковской области Владимира Вакуленко.

Только через год полиция назвала имена тех, кто совершил это преступление. Ими оказались уроженцы Луганска, которые уже имели судимости за кражи и преступления, связанные с наркотиками.

Новости
