Российский солдат получил подозрение за пытки и грабежи в Капитоловке

Еще одного российского военного подозревают в тяжких преступлениях против мирного населения на Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру .

Прокуроры идентифицировали еще одного оккупанта, причастного к издевательствам над гражданским населением во время захвата Капитоловки в Харьковской области.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры заочно сообщено о подозрении военнослужащему 4-й роты 4-го батальона 204-го стрелкового полка мобилизационного резерва "ЛНР" 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии южного военного округа ВС РФ в жестоком обращении с гражданским населением и нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

По данным следствия, в марте 2022 года во время временной оккупации села Капитоловка Изюмского района подозреваемый вместе с другими российскими военными проводил незаконные обыски в частных домохозяйствах местных жителей.

Угрожая огнестрельным оружием, оккупанты заставляли людей отдавать транспортные средства, электрогенераторы, продукты питания и даже личные вещи.

Любое сопротивление подавляли силой, применяя психологическое давление, запугивание и угрозы убийством. Гражданские жили в постоянном страхе, их жизнь превращалась в выживание от одной минуты до другой.

Пострадавших выбирали преимущественно среди тех, кто отказывался получать так называемую "гуманитарную помощь" от РФ. Они забирали у людей запасы продуктов и даже скот: одного из жителей заставили отдать свиней элитной породы, зарубить их и загрузить в автомобиль.

В нескольких случаях преступники не ограничивались грабежами. Гражданских похищали, удерживали в подвалах и пытали.

Одному из пострадавших оккупанты силой засунули в рот 1 гривну. Они угрожали, что если мужчина уберет "кляп", его расстреляют. Однако после нечеловеческого содержания в погребе его таки отпустили.

Указанное преступление подозреваемый совершил совместно с другим оккупантом, причастным к убийству украинского детского писателя Владимира Вакуленко. В отношении сообщника уже идет судебное разбирательство.