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Російський "Шахед" знищив склад литовської волонтерської організації в Києві

Фото: у Києві був знищений склад литовської волонтерської організації (lrt.lt)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві під час російської атаки в ніч на 31 липня був знищений склад литовської організації Blue/Yellow. Вона надавала гуманітарну допомогу в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Як зазначається, російський "Шахед" повністю знищив склад один з тимчасових складів громадської організації Blue/Yellow. Серйозні ушкодження зазнали і сусідні будівлі.

За повідомленням організації, цей склад був одним з кількох, які Blue/Yellow використовувала для тимчасового зберігання гуманітарної допомоги з Литви перед відправкою на фронт. Там зберігалися засоби індивідуального захисту (каски, жилети) для співробітників і медиків. 

"В Україні ніхто не застрахований від подібних атак. Це повсякденна реальність війни. Найголовніше, що не постраждали люди. Фонд не зазнав серйозних втрат, тому наша робота не припиняється - ми продовжимо збирати кошти і відправляти їх захисникам України", - зазначила директор Blue/Yellow Лаура Паукште.

 

Масований удар по Києву

В ніч на 31 липня росіяни завдали комбінованого удару по Києву з використанням ракет та дронів. Внаслідок атаки було зруйновано цілий під'їзд дев'ятиповерхівки у Святошинському районі столиці.

Як відомо, внаслідок обстрілу загинула 31 особа, зокрема п'ятеро дітей. У Києві оголосили День жалоби за загиблими.

Більше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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КиївЛитваВійна в УкраїніВолонтериАтака дронів