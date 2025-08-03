Російський "Шахед" знищив склад литовської волонтерської організації в Києві

Як зазначається, російський "Шахед" повністю знищив склад один з тимчасових складів громадської організації Blue/Yellow. Серйозні ушкодження зазнали і сусідні будівлі.

За повідомленням організації, цей склад був одним з кількох, які Blue/Yellow використовувала для тимчасового зберігання гуманітарної допомоги з Литви перед відправкою на фронт. Там зберігалися засоби індивідуального захисту (каски, жилети) для співробітників і медиків.

"В Україні ніхто не застрахований від подібних атак. Це повсякденна реальність війни. Найголовніше, що не постраждали люди. Фонд не зазнав серйозних втрат, тому наша робота не припиняється - ми продовжимо збирати кошти і відправляти їх захисникам України", - зазначила директор Blue/Yellow Лаура Паукште.