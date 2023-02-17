Російський рубль впав до мінімуму з квітня 2022 року перед новими санкціями проти Кремля

У п'ятницю, 17 лютого, рубль подешевшав до долара на 0,4%, впавши до 75,15, найнижчого рівня з 25 квітня.

Російська валюта може зіткнутися з подальшими проблемами, оскільки лідери ЄС обговорюють нову серію санкцій проти Росії через вторгнення в Україну, очікуючи, що мішенню стануть політики, військові лідери і російські банки.

Нафта марки Brent, глобальний орієнтир для основного експорту Росії, подешевшала на 1,3% - до 84,0 доларів за барель.

Російські фондові індекси також впали. Аналітики Sinara Investment Bank кажуть, що акції можуть трохи знизитись перед вихідними, і покупці навряд чи виявлять великий інтерес перед щорічним показовим зверненням президента Володимира Путіна до парламенту, запланованого на 21 лютого.

Доларовий індекс РТС знизився на 0,6% до 901,4 пунктів, досягнувши 10-місячного мінімуму. Рублевий індекс Московської біржі знизився на 0,2% до 2147,3 пунктів.

У п'ятницю міністерство фінансів Росії заявило, що дотримується планів зафіксувати дефіцит бюджету у розмірі не більше 2% від валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2023 році, незважаючи на високі витрати та різке падіння доходів від енергетики, що призвело до величезного дефіциту у січні.