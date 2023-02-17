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Российский рубль упал до минимума с апреля 2022 года перед новыми санкциями против Кремля

Фото: рубль падает перед новыми санкциями (sputnik.by)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара по отношению к российскому рублю поднялся выше 75 рублей. Российская валюта продолжает падение, вызванное эмбарго на российские нефтепродукты и устойчивым восстановлением импорта, что повысило спрос на иностранную валюту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В пятницу, 17 февраля, рубль подешевел к доллару на 0,4%, упав до 75,15, самого низкого уровня с 25 апреля.

Российская валюта может столкнуться с дальнейшими проблемами, поскольку лидеры ЕС обсуждают новую серию санкций против России из-за вторжения в Украину, при этом ожидается, что мишенью станут политики, военные лидеры и российские банки.

Нефть марки Brent, глобальный ориентир для основного экспорта России, подешевела на 1,3% до 84,0 долларов за баррель.

Российские фондовые индексы также упали. Аналитики Sinara Investment Bank говорят, что акции могут немного снизиться перед выходными, и покупатели вряд ли проявят большой интерес перед ежегодным показательным обращением президента Владимира Путина к парламенту, запланированным на 21 февраля.

Долларовый индекс РТС снизился на 0,6% до 901,4 пункта, достигнув 10-месячного минимума. Рублевый индекс Московской биржи снизился на 0,2% до 2 147,3 пункта.

В пятницу министерство финансов России заявило, что придерживается планов зафиксировать дефицит бюджета в размере не более 2% от валового внутреннего продукта (ВВП) в 2023 году, несмотря на высокие расходы и резкое падение доходов от энергетики, что привело к огромному дефициту в январе.

Напомним, на территории России с февраля 2022 года действуют жесткие ограничения, поэтому курс рубля не является рыночным, а российские власти манипулируют курсом в политических целях.

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