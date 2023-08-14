Російський рубль продовжив падіння, подолавши позначку 100 за долар

Цього року російська валюта ослабла приблизно на 25% по відношенню до долара, що поставило її в трійку найгірших ринків, що розвиваються, з турецькою лірою і аргентинським песо. Його вартість впала майже вдвічі порівняно з піковим значенням у червні минулого року, оскільки вторгнення президента Володимира Путіна в Україну продовжується, а санкції, зокрема, обмеження цін на нафту, скорочують доходи від експорту.

Центральний банк оголосив, що припинить купувати іноземну валюту на внутрішньому ринку в рамках бюджетного механізму, який був запроваджений для захисту економіки від коливань цін на сировинні товари. Рішення спрямоване на "зниження волатильності фінансових ринків".

Згідно з останніми даними центробанку, виторг російських експортерів нафти і газу в липні знизився до 6,9 млрд доларів з 16,8 млрд доларів за аналогічний період минулого року. Послаблення обмежень на переказ грошей за кордон також призвело до прискореного відтоку капіталу, оскільки росіяни прагнуть переказати кошти на іноземні рахунки.

Голова центрального банку Ельвіра Набіулліна неодноразово вказувала на погіршення умов зовнішньої торгівлі як на основну причину слабкості рубля, за винятком інтервенцій для підтримки обмінного курсу.

Заява радника Путіна

Радник президента Володимира Путіна з економічних питань Максим Орєшкін заявив, що Росія зацікавлена у сильному рублі, і сказав, що м'яка грошово-кредитна політика є основною причиною послаблення російської валюти.

"Поточний обмінний курс значно відхилився від фундаментальних рівнів, і найближчим часом очікується його нормалізація", - заявив Орешкін.

За його словами, слабкий рубль ускладнює структурну перебудову економіки та негативно позначається на реальних доходах населення. "В інтересах російської економіки мати міцний рубль", - додав Орешкін.

Обвал рубля

Російська валюта впала в ціні майже вдвічі порівняно з торішнім піком на тлі збільшення державних видатків, падіння доходів від енергетики та прагнення росіян розміщувати кошти на зарубіжних рахунках.

Негативна тенденція не змінилася навіть після того, як російська нафта марки Urals минулого місяця перевищила цінову межу, встановлену країнами "Великої сімки".

Нагадаємо,російський валютний ринок функціонує в умовах жорстких обмежень із початку війни проти України у лютому минулого року. За 2022 офіційний курс рубля до долара США навіть зміцнився з 80 до 74 рублів. За цей час рубль втратив конвертованість через запроваджені заборони на рух капіталу.