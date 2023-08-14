Российский рубль продолжил падение, преодолев отметку 100 за доллар

В этом году российская валюта ослабла примерно на 25% по отношению к доллару, что поставило ее в тройку худших развивающихся рынков с турецкой лирой и аргентинским песо. Его стоимость упала почти вдвое по сравнению с пиковым значением в июне прошлого года, поскольку вторжение президента Владимира Путина в Украину продолжается, а санкции, в том числе ограничение цен на нефть, сокращают доходы от экспорта.

Центральный банк объявил, что прекратит покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного механизма, который был введен в действие для защиты экономики от колебаний цен на сырьевые товары. Решение направлено на "снижение волатильности финансовых рынков".

Согласно последним данным центробанка, выручка российских экспортеров нефти и газа в июле снизилась до 6,9 млрд долларов с 16,8 млрд долларов за аналогичный период прошлого года. Ослабление ограничений на перевод денег за границу также привело к ускоренному оттоку капитала, поскольку россияне стремятся перевести средства на иностранные счета.

Председатель центрального банка Эльвира Набиуллина неоднократно указывала на ухудшение условий внешней торговли как на основную причину слабости рубля, исключая при этом интервенции для поддержки обменного курса.

Заявление советника Путина

Советник президента Владимира Путина по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что Россия заинтересована в сильном рубле, и сказал, что мягкая денежно-кредитная политика является основной причиной ослабления российской валюты.

"Текущий обменный курс значительно отклонился от фундаментальных уровней, и в ближайшее время ожидается его нормализация", - заявил Орешкин.

По его словам, слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно сказывается на реальных доходах населения. "В интересах российской экономики иметь крепкий рубль", - добавил Орешкин.

Обвал рубля

Российская валюта упала в цене почти вдвое по сравнению с прошлогодним пиком на фоне увеличения государственных расходов, падения доходов от энергетики и стремления россиян размещать средства на зарубежных счетах.

Негативная тенденция не изменилась даже после того, как российская нефть марки Urals в прошлом месяце превысила ценовой предел, установленный странами "Большой семерки".

Напомним, российский валютный рынок функционирует в условиях жестких ограничений с начала войны против Украины в феврале прошлого года. За 2022 год официальный курс рубля к доллару США даже укрепился с 80 до 74 рублей. За это время рубль утратил конвертируемость из-за введенных запретов на движение капитала.