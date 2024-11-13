Російський проект "Арктик СПГ-2" майже припинив видобуток скрапленого газу через санкції
Проект "Арктик СПГ-2" російської компанії "Новатек" скоротив виробництво скрапленого природного газу на 90 відсотків. Причиною стали західні санкції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Служби зовнішньої розвідки України.
Зазначається, що західні санкції вплинули на російський сектор скрапленого природного газу (СПГ), ускладнивши виробництво та експорт цього ресурсу.
Так, з 1 листопада фіксується скорочення виробництва "Арктик СПГ-2", що належить "Новатеку", на 90 відсотків. Від початку місяця родовища, що постачають газ, виробляли лише 0,4 млн кубометрів на день. Це є найнижчим показником з вересня 2023 року.
Проект "Арктик СПГ-2" є важливою частиною плану Росії щодо збільшення виробництва та експорту скрапленого природного газу, а також розвитку північного морського шляху. Водночас західні санкції суттєво ускладнили його втілення.
Через економічні проблеми Путін навіть підписав указ, що дозволяє стратегічним компаніям, таким як "Новатек", "Арктик СПГ-2", "Ямал СПГ", "Сургутнефтегаз", "Лазурит" тощо, самостійно визначати обсяг і склад інформації про свою діяльність, що підлягає розкриттю.
"Це свідчить, що справи в цьому секторі економіки набагато гірші, ніж декларує Кремль", - зазначили у Службі зовнішньої розвідки.
Санкції проти "Арктик СПГ-2"
Нагадаємо, у листопаді 2023 року проект "Арктик СПГ-2" російської компанії "Новатек" потрапив під західні санкції через війну Росії проти України.
Сполучені Штати також запровадили санкції проти сотень юридичних та фізичних осіб за підтримку військових зусиль Росії, включаючи компанії, що підтримують розробку проекту "Арктик СПГ-2" та його постачання скрапленого природного газу.
Цього року повідомлялося, що Росія не може отримувати судна для проекту "Арктик СПГ-2" через санкції США.
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