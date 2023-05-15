Російський прем'єр та підсанкційні олігархи приїдуть на бізнес-форум до Китаю, - Bloomberg

Мішустін та віце-прем'єр Олександр Новак, який відповідає за енергетику, візьмуть участь у російсько-китайському бізнес-форумі в Шанхаї 23 травня, повідомили анонімні джерела.

Поїздка стане першим візитом Мішустіна до Китаю після того, як він став прем'єр-міністром у 2020 році та першою великою делегацією лідерів російського бізнесу в країну з 2019 року.

За словами джерел, поїхати планує мільярдер Олег Дерипаска. Також запрошені Андрій Гур'єв та Андрій Мельниченко (добрива), Дмитро Пумп'янський та Олексій Мордашов ("Сєвєрсталь"). Неясно, скільки бізнес-магнатів, які потрапили під санкції США та їхніх союзників, будуть присутніми особисто, хоча їхні компанії можуть бути представлені.

Очікується також участь у заході керівників деяких нафтогазових компаній.

"Форум, ймовірно, підкріпить історію про розквіт економічної співпраці між Москвою та Пекіном, незважаючи на економічні санкції, введені проти Росії, - сказала Віта Співак, науковий співробітник Фонду Карнегі. - В економічній сфері, як і в геополітиці, Росія активно посилює свою залежність від Китаю і стає молодшим партнером Пекіна.

Китай утримується від приєднання до санкційної кампанії США проти Росії через те, що вона почала найбільш смертоносний конфлікт у Європі з часів Другої світової війни. Хоча Пекін заявляє, що він нейтральний щодо війни, він також надав уряду президента Володимира Путіна таке необхідне політичне та економічне прикриття, оскільки він стає все більш ізольованим на міжнародному рівні.

Президент Китаю Сі Цзіньпін відвідав Москву у березні, підтвердивши свою дружбу з Путіним через кілька днів після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського лідера за звинуваченням у військових злочинах. У ході триденного візиту він запросив Мішустіна відвідати Китай "якнайшвидше", щоб зміцнити зв'язки з новим прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном.

Очікується, що Лі проведе переговори з Мішустіним щодо економічних та торговельних угод наступного дня після Шанхайського форуму.

Експорт Китаю до Росії у квітні досяг рекордного рівня, збільшившись на 153% порівняно з минулим роком, до 9,6 млрд доларів, тоді як друга за величиною економіка світу імпортувала нафти, газу та інших товарів на 9,6 млрд доларів.

І Росія, і Китай тримали підготовку до заходу в тіні, і жодна із сторін офіційно не оголосила про участь Мішустіна або про те, хто приєднається до нього.

Порядок денний форуму показує, що ключовою темою є енергетична співпраця як рушійна сила двосторонньої співпраці. Іншими сферами інтересів є сільське господарство, промисловість, транспорт та цифровізація.