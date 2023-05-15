Российский премьер и подсанкционные олигархи приедут на бизнес-форум в Китай, - Bloomberg

Мишустин и вице-премьер Александр Новак, отвечающий за энергетику, примут участие в российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае 23 мая, сообщили анонимные источники.

Поездка станет первым визитом Мишустина в Китай после того, как он стал премьер-министром в 2020 году, и первой крупной делегацией лидеров российского бизнеса в страну с 2019 года.

По словам источников, поехать планирует миллиардер Олег Дерипаска. Также приглашены Андрей Гурьев и Андрей Мельниченко (удобрения), Дмитрий Пумпянский и Алексей Мордашов ("Северсталь"). Неясно, сколько бизнес-магнатов, которые попали под санкции США и их союзников, будут присутствовать лично, хотя их компании могут быть представлены.

Ожидается также участие в мероприятии руководителей некоторых нефтегазовых компаний.

"Форум, вероятно, подкрепит историю о расцвете экономического сотрудничества между Москвой и Пекином, несмотря на экономические санкции, введенные против России, - сказала Вита Спивак, научный сотрудник Фонда Карнеги. - В экономической сфере, как и в геополитике, Россия активно усиливает свою зависимость от Китая и становится младшим партнером Пекина".

Китай воздерживается от присоединения к санкционной кампании США против России за то, что она начала самый смертоносный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны. Хотя Пекин заявляет, что он нейтрален в отношении войны, он также предоставил правительству президента Владимира Путина столь необходимое политическое и экономическое прикрытие, поскольку оно становится все более изолированным на международном уровне.

Президент Китая Си Цзиньпин посетил Москву в марте, подтвердив свою дружбу с Путиным через несколько дней после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского лидера по обвинению в военных преступлениях. В ходе трехдневного визита он пригласил Мишустина посетить Китай "как можно скорее", чтобы укрепить связи с новым премьер-министром Китая Ли Цяном.

Ожидается, что Ли проведет переговоры с Мишустиным по экономическим и торговым соглашениям на следующий день после Шанхайского форума.

Экспорт Китая в Россию в апреле достиг рекордного уровня, увеличившись на 153% по сравнению с прошлым годом, до 9,6 млрд долларов, в то время как вторая по величине экономика мира импортировала нефти, газа и других товаров на 9,6 млрд долларов.

И Россия, и Китай держали подготовку к мероприятию в тени, и ни одна из сторон официально не объявила об участии Мишустина или о том, кто присоединится к нему.

Повестка дня форума показывает, что ключевой темой является энергетическое сотрудничество как движущая сила двустороннего сотрудничества. Другими сферами интересов являются сельское хозяйство, промышленность, транспорт и цифровизация.