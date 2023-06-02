Російський порт Тамань припинить експорт зрідженого газу через загрозу атак безпілотників, - ЗМІ

Російський чорноморський порт Тамань призупинить експорт скрапленого вуглеводневого газу через побоювання, пов'язані з атаками безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Останніми тижнями Росія неодноразово піддавалася нападам, переживши велике транскордонне вторгнення й атаки безпілотників, зокрема на Москву, нафтопереробні заводи на півдні країни та склад палива біля стратегічного мосту, що зв'язує материкову частину Росії з тимчасово окупованим Кримом.

Залізничні оператори в Росії та Казахстані вже заявили про плани обмежити вантажоперевезення в напрямку Тамані, на яку припадає близько 7,5% всього російського експорту СВГ.

"Таман призупиняє перевалку СВГ, оскільки це небезпечно після всіх цих атак (дронів) - гази дуже вибухонебезпечні", - сказало одне з джерел видання.

Джерела не уточнили, коли порт припинить перевалку СВГ, сказавши, що спочатку будуть відвантажені наявні запаси.

Вибухи у Росії

Останнім часом у РФ дедалі частіше заявляють про зростаючу кількість вибухів та порушень повітряного простору з боку безпілотників, які несанкціоновано проникають на територію Росії. Ці інциденти найчастіше відбуваються у Бєлгородській, Брянській та Курській областях.

Наприклад, тільки сьогодні вночі в російському Курську пролунали вибухи, а влада заявила про збитки безпілотників.

А вчора у Білгороді на проїжджу частину нібито впав дрон . Після інциденту поліція перекрила одну із вулиць міста.

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