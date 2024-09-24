Російський політолог розповів, на які частини ділиться суспільство РФ у підтримці війни

На думку Преображенського, активне ядро підтримки війни становить близько 15-17% населення Росії. У різний час воно звужувалося, то зростало - залежно від ситуації на фронті.

Категорично не підтримують війну близько 15%, частина їх виїхала зарубіжних країн. "Відповідно, за рахунок цього ця група спочатку знизилася і теж до 2023 року, вона зменшилася максимум до 10%. А потім відбулося розширення за рахунок тих, у кого знялися психологічні бар'єри, коли війна прийшла до них у будинок. Це можуть бути дружини мобілізованих або якісь родичі вбитих, мобілізованих або найманцями російської армії, які прийшли в Україну. Ті, хто бачать труни, що йдуть з війни", - зазначає політолог.

Серед противників війни є молодь, яка розуміє, що їхнє майбутнє в Росії буде більше схоже на будні життя в Північній Кореї, якщо країна й надалі піде цим шляхом. Не підтримують вторгнення і менші групи населення.

"Наприклад, регіональні еліти, які вибудовували свою кар'єру, абсолютно виходячи з інших даних, абсолютно корупційні, зовсім ніякі не демократичні, але при цьому вважали, що вони нормально живуть, вони гроші вкачують кудись у Францію або в Англію, десь там навчаються, і все в них добре.

Інертні росіяни, які не належать до війни, становлять близько 70% населення. Вони байдужі власними силами. Для тих, хто ззовні ці росіяни підтримують війну, тому що не виступають проти. А на їхньому рівні, коли перед ними постає вибір, вони дуже часто роблять його на користь дрібного зла, аби не поставити себе під загрозу. "Це той самий умовний учитель, який почне читати курс "Розмов про важливе", - каже політолог.

При цьому вони розуміють, що відбувається і усвідомлюють, що Росія напала на Україну. Але на своєму рівні вони нічого з цим робити не збираються.