Російський олігарх Дерипаска отримав підозру, а його українських топменеджерів затримали

СБУ зазначає, що були затримані два топменеджери. Йдеться про директора надровидобувної компанії "Глухівський кар’єр кварцитів" та куратора цієї установи від російського олігарха - українця, який у 2021 році отримав посвідку на проживання в РФ.

За даними слідства, фігуранти допомогли бізнесмену привласнити виробничі потужності кар’єра у 2012 році, попри заборону на їхній продаж. З того часу компанія постачала Росії оптові партії гірських порід для виплавки сталі. Сировину продавали російським оборонним заводам для виробництва балістичних ракет, зокрема типу "Іскандер".

Також імпортовану продукцію окупанти використовували для серійного виготовлення бойових дронів та радіолокаційних систем.

Дарипасці оголосили заочну підозру за декількома статтями ККУ, зокрема у фінансуванні війни (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2).

Директор української компанії отримав підозру у відмиванні майна та фінансування агресії РФ (ч. 3 ст. 209; ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2 ККУ). Куратору повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 ККУ.

Також повідомлено про заочну підозру одному з керівників "РУСАЛу" та громадянці Кіпру, яка сприяла незаконному відчуженню підприємства.

Справа Дерипаски

Нагадаємо, з 2018 року російський олігарх Олег Дерипаска перебуває під санкціями США через фінансування проектів диктатора Володимира Путіна, а з 2022 року під санкціями Євросоюзу.

В Україні Дерипаска володів низкою видобувних підприємств, сировина з яких постачалася Росії.

Раніше Міністерство юстиції України подало подав позов до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про застосування санкції про стягнення активів у дохід держави до Олега Дерипаски.

У 2023 році Україна націоналізувала підприємства російського олігарха Дерипаски.