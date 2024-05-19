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Російський НПЗ на Кубані зупинився після нічної атаки

Ілюстративне фото: НПЗ на Кубані зупинився після нічної атаки (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Російський нафтопереробний завод у Краснодарському краї зупинив роботу 19 травня. Вночі він був атакований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Йдеться про нафтопереробний завод у місті Слов'янськ-на-Кубані. Росіяни зазначають, що НПЗ призупинив роботу.

Варто зазначити, що вночі у районі НПЗ лунали вибухи. У мережі писали, що завод атакували безпілотники, там була пожежа.

Міноборони РФ тим часом стверджує, що 57 безпілотників знищено та перехоплено над Краснодарським краєм. У Шойгу запевняють, що ще три безпілотники знищили над Бєлгородською областю, один дрон нібито збили над Кримом.

Влада Краснодарського краю повідомляла, що на територію НПЗ у Слов'янську-на-Кубані впав дрон. Але росіяни стверджували, що нібито постраждалих і руйнувань немає.

 

Не перша атака

Нагадаємо, що НПЗ у Слов'янську-на-Кубані атакований не вперше. Так, за даними джерел РБК-Україна, вночі 27 квітня дрони СБУ атакували два нафтопереробні заводи у Краснодарському краї Росії - Ільський та Слов'янський. Тоді також був уражений військовий аеродром "Кущевск".

Ще одна атака на НПЗ у Слов'янську-на-Кубані була у березні. Тоді там теж лунали вибухи і була пожежа.

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Російська ФедераціяНПЗАтака дронів