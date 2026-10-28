ua en ru
Ср, 28 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Російський Новомосковськ атакували дрони: у місті горить хімзавод "Азот"

07:55 28.10.2026 Ср
2 хв
aimg Едуард Ткач
Російський Новомосковськ атакували дрони: у місті горить хімзавод "Азот" Фото: губернатор підтвердив атаку (росЗМІ)
Додати як бажане джерело в Google

У середу рано-вранці, 28 жовтня, Новомосковськ Тульської області Росії атакували безпілотники. Внаслідок обстрілу на території хімічного заводу "Азот" виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-пабліки та російські Telegram-канали.

Зазначимо, що цього ранку приблизно о 06:00 у соцмережах почали масово поширюватися кадри пожежі у Новомосковську. Росіяни скаржилися на атаку та уточнювали, що були прильоти по одному з об'єктів у місті.

Спочатку було незрозуміло, що саме спричинило пожежу. Оскільки ще о 4-й ранку губернатор Тульської області Дмитро Міляєв написав у себе в соцмережах, що в регіоні оголошено ракетну небезпеку. Однак незабаром стало відомо, що була атака дронів.

За даними OSINT-пабліків, під ударом опинився хімзавод "Азот", який є одним із найбільших виробників азотних добрив у Росії. Після атаки на території заводу виникла масштабна пожежа.

Зазначимо, що це підприємство випускає аміак, аміачну селітру, карбамід та метанол. За даними Служби зовнішньої розвідки України, хімзавод постачав азотну кислоту заводу імені Свердлова у Дзержинську, який виробляє вибухові речовини.

Незабаром після атаки губернатор регіону підтвердив, що у промисловій зоні зафіксовано пошкодження. Крім цього, він попередив, що в місто направлені лабораторії ГУ ТО "Природа" та Управління Росспоживнагляду по Тульській області. Більше того, Міляєв закликав мешканців не виходити з будинків (OSINT-паблік припускає, що міг бути викид аміаку.

Інші атаки

Нагадаємо, цієї ночі у низці регіонів Росії теж оголошували ракетну небезпеку. Незабаром стало відомо, що в Липецьку в районі Новолипецького металургійного комбінату зафіксовано пожежу. Місцева влада ситуацію поки що ніяк не коментувала.

Також ми писали, що 25 жовтня ракети атакували завод "Енергія" в Єльці Липецької області Росії. Відомо, що це підприємство виробляє батареї для ракет "Іскандер" та "Кинджал".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Пожежа Новомосковск Дрони
Новини
Нічний удар по Харкову: у місті пошкоджені будівлі, серед постраждалих дитина (фото)
Нічний удар по Харкову: у місті пошкоджені будівлі, серед постраждалих дитина (фото)
Аналітика
Зеленський 23 рази говорив про вибори, але законодавство не змінено: інтерв’ю з Железняком
Володимир Куреннойзаступник генерального директора РБК-Україна Зеленський 23 рази говорив про вибори, але законодавство не змінено: інтерв’ю з Железняком