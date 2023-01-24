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Російський наратив: глава МЗС пояснив, чому питання Криму не можна виокремлювати

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Виокремлювати Крим у питанні деокупації українських територій не можна. Це і стало однією з помилок "Мінську", коли питання півострова відтерміновувалося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дмитра Кулеби в колонці для Politico.

Він наголосив, що західна стратегія протидії російській загрозі мала базуватися на рішучих кроках з деокупації всіх українських територій ще у 2014 році.

"Навіть зараз, коли я кажу, що Україна прагне повністю відновити свою територіальну цілісність, журналісти часом вирішують уточнити: "Включно з Кримом?". Це питання безглузде і лише посилює російський наратив про те, що Крим особливий. Ні, це не так. Крим само собою зрозумілий. Однією з найбільших помилок "Мінська" було те, що він дозволив Росії повірити, що питання Криму не розглядається", - заявив Кулеба.

Міністр акцентував: немає і не було різниці між Кримом, Донбасом, Херсонською областю, Києвом та іншими регіонами.

"Кожна з них є важливою для реального захисту європейської та світової безпеки. Коли Захід погодився де-факто закрити очі на анексію Криму, він дав зелене світло новим російським імперіалістичним зазіханням", - підсумував Кулеба.

Нагадаємо, як раніше вже заявляв глава МЗС, жоден сантиметр української землі не буде предметом поступок, а тому Україна поверне всі свої території, які наразі окуповані росіянами.

Додамо, раніше західні ЗМІ писали про те, що в адміністрації президента США Джо Байдена нібито вирішили переглянути свою політику і тепер там розглядають можливість допомоги Україні в завданні ударів по території окупованого Криму.

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