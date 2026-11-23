Україна провела спецоперацію поблизу лівійського порту Бенгазі, під час якої знищила російський корвет "Меркурій", вертоліт Ка-27 та уразила суховантаж MV ANGARA, що використовувався для перевезення військових вантажів.
Що відомо про цю операцію - зібрало РБК-Україна в матеріалі нижче.
Сили оборони України спільно зі Службою безпеки провели унікальну спецоперацію біля лівійського порту Бенгазі, внаслідок якої було затоплено російський корвет "Меркурій" із вертольотом Ка-27 на борту та уражено підсанкційне судно MV ANGARA. Інформацію про успішну атаку офіційно підтвердили президент Володимир Зеленський та пресслужба СБУ.
За даними української спецслужби, в операції залучили 7 безекіпажних катерів українського виробництва. Їх доправили у визначений район та спустили на воду з "материнського судна". Попри спроби росіян знищити дрони з води, повітря та суходолу, катери успішно досягли обох цілей.
У результаті:
"Взірцева наша українська операція у відповідь на російську війну. Вчора й сьогодні детально отримував доповіді щодо кроків в операції - визначені цілі досягнуті. Продовжуємо операції у визначених акваторіях", - заявив Володимир Зеленський, подякувавши воїнам СБУ та Сил оборони.
Перші повідомлення про вибухи та пожежу на військово-морській базі Бенгазі з'явилися в ніч на 22 листопада.
Як повідомляє телеканал Al Jazeera, на борту "Меркурія" був вантаж зброї, боєприпасів та безпілотників, а внаслідок влучання загинули громадяни Росії та Лівії (точна кількість жертв не уточнюється).
Влада Лівії підтвердила факт атаки та заявила про початок спільного з РФ розслідування. Там заявили, що "Меркурій" повертався до РФ і зупинився в Бенгазі для поповнення запасів палива та продовольства в рамках чинних угод між двома країнами.
Тим часом в Інституті вивчення війни (ISW) з посиланням на лівійські медіа повідомляли про атаку морських дронів ще на одне судно неподалік Бенгазі - "Аскалон" (ходить під мальтійським прапором, але пов'язане з військовими РФ і перебуває під санкціями України). Воно входило до складу російського військового конвою, який вийшов із Калінінградської області в середині жовтня 2026 року.
Бенгазі розташований на північному сході Лівії, на узбережжі Середземного моря. Місто контролюють сили Халіфи Хафтара, який підтримує співпрацю з Москвою.
Росія використовує лівійські порти, зокрема Бенгазі, для військової логістики, перевезення техніки та зброї до Африки, а також для дозаправлення й поповнення запасів кораблів.
Це один із пунктів, який дозволяє Москві підтримувати військову присутність у регіоні та забезпечувати діяльність своїх сил на африканському континенті.