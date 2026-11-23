Зеленський та СБУ підтвердили атаку

Сили оборони України спільно зі Службою безпеки провели унікальну спецоперацію біля лівійського порту Бенгазі, внаслідок якої було затоплено російський корвет "Меркурій" із вертольотом Ка-27 на борту та уражено підсанкційне судно MV ANGARA. Інформацію про успішну атаку офіційно підтвердили президент Володимир Зеленський та пресслужба СБУ.

За даними української спецслужби, в операції залучили 7 безекіпажних катерів українського виробництва. Їх доправили у визначений район та спустили на воду з "материнського судна". Попри спроби росіян знищити дрони з води, повітря та суходолу, катери успішно досягли обох цілей.

У результаті:

Затоплено корвет "Меркурій" (проєкт 20380, бортовий номер 734) - новітній багатоцільовий корабель Чорноморського флоту РФ, прийнятий на озброєння у 2023 році.

(проєкт 20380, бортовий номер 734) - новітній багатоцільовий корабель Чорноморського флоту РФ, прийнятий на озброєння у 2023 році. Судно "Меркурій" ховалося безпосередньо в порту Бенгазі, перекинулося та затонуло (супутникові знімки фіксують над водою лише його ніс). Разом із кораблем на дно пішов багатофункціональний бойовий вертоліт Ка-27, що перебував на палубі .

. Уражено суховантаж MV ANGARA (IMO 9179842) - підсанкційне російське судно, яке забезпечувало військову логістику РФ у межах так званих "Сирійського" та "Лівійського експресів". Корвет "Меркурій" регулярно охороняв такі конвої.

На знімках із супутника видно, що корвет "Меркурій" затонув

"Взірцева наша українська операція у відповідь на російську війну. Вчора й сьогодні детально отримував доповіді щодо кроків в операції - визначені цілі досягнуті. Продовжуємо операції у визначених акваторіях", - заявив Володимир Зеленський, подякувавши воїнам СБУ та Сил оборони.

Що відомо про наслідки атаки

Перші повідомлення про вибухи та пожежу на військово-морській базі Бенгазі з'явилися в ніч на 22 листопада.

Як повідомляє телеканал Al Jazeera, на борту "Меркурія" був вантаж зброї, боєприпасів та безпілотників, а внаслідок влучання загинули громадяни Росії та Лівії (точна кількість жертв не уточнюється).

Влада Лівії підтвердила факт атаки та заявила про початок спільного з РФ розслідування. Там заявили, що "Меркурій" повертався до РФ і зупинився в Бенгазі для поповнення запасів палива та продовольства в рамках чинних угод між двома країнами.

Тим часом в Інституті вивчення війни (ISW) з посиланням на лівійські медіа повідомляли про атаку морських дронів ще на одне судно неподалік Бенгазі - "Аскалон" (ходить під мальтійським прапором, але пов'язане з військовими РФ і перебуває під санкціями України). Воно входило до складу російського військового конвою, який вийшов із Калінінградської області в середині жовтня 2026 року.

Чому Бенгазі важливий для Росії

Бенгазі розташований на північному сході Лівії, на узбережжі Середземного моря. Місто контролюють сили Халіфи Хафтара, який підтримує співпрацю з Москвою.

Порт Бенгазі розташований на узбережжі Середземного моря

Росія використовує лівійські порти, зокрема Бенгазі, для військової логістики, перевезення техніки та зброї до Африки, а також для дозаправлення й поповнення запасів кораблів.

Це один із пунктів, який дозволяє Москві підтримувати військову присутність у регіоні та забезпечувати діяльність своїх сил на африканському континенті.