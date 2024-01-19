Російський максимум. На скільки Путін може збільшити армію та чи є "больовий поріг"

При підготовці матеріалу використовувалися: дані бюлетеня The Military Balance 2023, рейтингу Global Firepower, заяви російського президента Володимира Путіна, представників української розвідки, коментарі експертів Олексія Гетьмана та Олександра Коваленка.

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Скільки росіян вже в Україні. І чи здатні вони на стратегічний наступ

На підсумковій прес-конференції в грудні Володимир Путін навів низку цифр, які стосуються чисельності та складу російського угруповання в Україні.

"Протяжність лінії зіткнення - понад дві тисячі кілометрів, у зоні бойових дій перебуває 617 тисяч осіб", - зазначив він.

З цього числа 244 тисячі - це мобілізовані під час першої хвилі, яка розпочалася восени 2022 року.

"У нас пройшла часткова мобілізація, і ми призвали тоді 300 тисяч осіб... Зараз, по-моєму, 244 тисячі (мобілізованих, - ред.) знаходяться безпосередньо в зоні бойових дій", - додав Путін.

Українська сторона вважає такі цифри завищеними. Тоді ж у грудні представник Головного управління розвідки Андрій Юсов назвав чисельність російської армії на нашій території у 450 тисяч осіб.

На початку 2024 року інший представник ГУР Вадим Скибіцький навів уточнені дані. За його словами, угрупування ворожих сухопутних військ в Україні налічує 462 тисячі осіб. Крім того, є також 35 тисяч військовослужбовців "Росгвардії", які забезпечують окупаційний режим на захоплених землях. І це без урахування задіяних в авіації та на флоті. Він також наголосив, що укомплектованість російських підрозділів підтримується на рівні 92-95%.

Окупаційна армія в Україні складається з кількох груп військ:

"Центр" та "Захід" - діють на Лимано-Куп'янській осі

- діють на Лимано-Куп'янській осі "Південь" із зоною відповідальності у Донецькій області

із зоною відповідальності у Донецькій області "Схід" (два крила "Схід" та "Запоріжжя" ) - діє на адмінкордоні Донецької/Запорізької областей та на півдні

(два крила та ) - діє на адмінкордоні Донецької/Запорізької областей та на півдні "Дніпро" - лівобережна частина Херсонської області

Точну чисельність на кожному напрямі назвати складно, оскільки росіяни регулярно переміщуються уздовж лінії фронту. За словами експерта, майора запасу ЗСУ Олексія Гетьмана, на Лимано-Куп'янському напрямку зосереджено умовно 130-тисячне угруповання. На Бахмутському - близько 80 тисяч.

"Тут вони намагаються прорватися на Костянтинівку, хоча для початку потрібно взяти Часів Яр. Можна сказати, угруповання потужне. Останнім часом воно збільшилося вдвічі, тому що раніше оціночна кількість була до 40 тисяч", - зазначив він у коментарі РБК-Україна.

Фото: російське угруповання в Україні налічує понад 460 тисяч осіб (Getty Images)

На Авдіївському напрямі ще 40 тисяч, велике угруповання на південному фланзі східного фронту на умовному напрямі Вугледару понад 100 тисяч. Інші - рівномірно по південному фронту з концентрацією до 10 тисяч у районі Кринок та Козачих Лагерів на лівобережній частині Херсонської області. Ще є невелика група "Оборона Криму" із 10-12 тисяч осіб, яка майже не має повної штатної комплектації та потрібна виключно для контролю півострова.

Зазначимо, у лютому 2022 року чисельність залучених до вторгнення російських військ оцінювалась у 180-190 тисяч осіб. Тобто сьогодні окупантів в Україні в 2,5 рази більше. Що логічно з урахуванням переходу війни у позиційну фазу та площі захоплених територій.

Сказати про те, скільки за Росію воює жителів Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей та Криму, складно. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що у будь-якому разі більш ніж на 90% армія противника складається з росіян.

Чисельність близько 460 тисяч дозволяє утримувати території та проводити тактичні операції. Стратегічний наступ за нинішнього розкладу неможливий.

"Ми бачимо, що навіть рівень тактичного наступу їм не вдається. Авдіївку намагаються оточити більше трьох місяців, це не те, що вказує на можливість реалізувати щось глобальне. Понад півроку армії "Захід" та "Центр" не можуть прорвати наш укріпрайон у районі маленького села Синьківка під Куп'янськом. Про який стратегічний наступ можна говорити, якщо у них мінімальна ефективність із просуванням на 20-30 метрів та захопленням двох-трьох опорних пунктів?", - зазначив експерт у розмові з виданням.

Яка чисельність армії РФ та її боєздатність

На початок 2023 року штатна чисельність збройних сил Росії становила 1,15 млн військовослужбовців. Тоді ж міністр оборони Сергій Шойгу пропонував довести її до 1,5 млн осіб, у тому числі службовців за контрактом - до 695 тисяч. Крім того, він виступив за підвищення граничного віку для призову на строкову службу до 30 років.

Причому Шойгу називав свою ініціативу відповіддю на "прагнення НАТО наростити військовий потенціал поблизу російських кордонів та розширити альянс за рахунок Фінляндії та Швеції". Зазначимо, 2023 року Фінляндія приєдналася до НАТО. Очікується, що Швецію приймуть уже цього року. Паралельно Росія створила два нові міжвидові стратегічні територіальні об'єднання - Московський і Ленінградський військові округи.

У грудні 2023 року Путін таки довів чисельність армії до 2,2 млн, з яких 1,33 млн - військовослужбовці. А в міністерстві оборони РФ вирішили не дуже морочитися з обґрунтуванням.

"Збільшення обумовлено зростанням загроз для нашої країни, пов'язаних з проведенням "спеціальної військової операції" і розширенням НАТО, що продовжується. В існуючих умовах... (це, - ред.) є адекватною реакцією на агресивну діяльність блоку НАТО", - підкреслили у відомстві.

Олексій Гетьман вважає смішним аргумент щодо загрози з боку НАТО.

"Коли вони починають говорити, що їм загрожує НАТО, думаю, навіть усередині Росії у багатьох це викликає усмішку. Жодне НАТО ніколи не збиралося їм загрожувати. Щоб що? Навіщо НАТО територія в Росії? Просто якось треба виправдати збільшення кількості військових у російсько-українській війні. Вони ж не можуть сказати населенню, що нездатні перемогти нашу армію тією кількістю, що є, їм потрібне нове "гарматне м'ясо". Це примітивно, але якщо така пропаганда заходить, то вони її продовжуватимуть", - додав експерт.

Фото: російська армія в рейтингах ще "друга у світі", але серйозно підірвала свою боєздатність (Getty Images)

За даними бюлетеня The Military Balance, загальна чисельність російських військових оцінюється в 1,2 млн осіб:

сухопутні війська - 550 тисяч

військово-морський флот - 145 тисяч

повітряні сили - 165 тисяч

ракетні війська - 50 тисяч

повітряно-десантні війська - 40 тисяч

залізничні війська - 29 тисяч

1-й та 2-й армійські корпуси (так звані "ЛНР/ДНР") - 30 тисяч

командування та підтримка - 180 тисяч

Крім цього, внутрішні війська та інші воєнізовані формування становлять майже 560 тисяч, ще близько 1,5 млн - у резерві всіх родів військ.

Росія зберігає високу чисельність армії та другий за величиною ядерний арсенал. Проте вторгнення в Україну виявило низку недоліків з огляду керівництва, планування, персоналу та здатності протистояти сильному противнику. Зокрема, сухопутні війська зазнали величезних втрат у танках, бронемашинах та особовому складі. Незалежні оцінки відрізняються, але деякі підрозділи стали небоєздатними. Серйозні втрати також зазнали військово-морський флот та військово-повітряні сили, йдеться у бюлетені.

Попри це Росія залишається "другою армією" світу, якщо вірити індексу Global Firepower. Він враховує сукупну військову міць, проте не затверджений вченими чи владою якоїсь із країн світу, але й не претендує на достовірність. Згідно з ним, Москва лідирує в таких областях, як чисельність військових, мобілізаційний ресурс, кількість танків, винищувальної авіації, РСЗВ, кораблів і таке інше.

"Я дуже люблю ці рейтинги, вони феноменальні. Справа в тому, що коли Росія зазнає поразки у війні проти України, коли буде повністю розбита, вона все одно залишиться "другою армією" у цих рейтингах. Тому що вона має ядерну зброю. Рейтинги складаються згідно з можливостями завдання ударів. І поки Росія матиме ядерну зброю більше, ніж Китаю, вона завжди буде другою", - говорить Олександр Коваленко.

Реальність зовсім інша.

"Звичайно, за два роки там значно зросла мілітаризація, але при цьому деградація можливостей технічного та технологічного порядку значно більша. У кращому разі ця армія перебуває у топ-10 навіть без ядерного компонента", - пояснив він у розмові з РБК-Україна.

Коли буде нова хвиля і скільки росіян може мобілізувати Путін

Після завершення "часткової мобілізації" у 2023 році російська влада розпочала кампанію з укладання контрактів. Станом на середину грудня, за словами Путіна, таким чином було набрано 486 тисяч осіб, а до кінця 2023-го цифра мала зрости до 500 тисяч. Саме тому нової мобілізації не планується, принаймні поки що.

"Навіщо нам мобілізація? На сьогоднішній день потреби в цьому немає", - казав він.

Фото: нова мобілізація в Росії, швидше за все, розпочнеться після "виборів Путіна" (Getty Images)

Як розповів представник ГУР Вадим Скибицький, щодня контракти підписують до 1000-1100 осіб, або приблизно 30 тисяч на місяць. І це число здебільшого йде на поповнення втрат. Але щоб створити потужний стратегічний резерв, справжня мобілізація противнику необхідна.

"Чи зважиться Путін це зробити? До виборів навряд чи. А далі - будемо дивитися. Зараз ще рано про це говорити. Але всі умови для проведення мобілізації в будь-який час у Росії створено", - казав він на початку січня.

Опитані РБК-Україна експерти погоджуються, але й наголошують ще на дейяких моментах. Наприклад, якщо зараз вдається мобілізувати до 30 тисяч росіян на місяць, це не компенсує втрати повною мірою.

"За загальноприйнятою статистикою, на одного вбитого припадає не менше двох поранених. Тобто ще близько 60 тисяч ми "трьохсотимо". У результаті виходить, що десь під 100 тисяч на місяць вони втрачають убитими та пораненими. Все одно баланс негативний. Ще місяць-два вони протримаються в такому темпі, але далі треба посилювати мобілізацію. Іншого виходу, щоб підтримувати необхідну кількість живої сили, немає", - пояснює Олексій Гетьман.

До березня мобілізації не буде, адже навіть за високої підтримки Путіна це непопулярне рішення, і він не ризикуватиме перед виборами. Крім того, втрати ще зростуть, оскільки напевно росіяни кинуть усі сили, щоб досягти хоч якихось успіхів на фронті та показати, як "за планом" йде їхня "спеціальна військова операція", зазначив експерт.

На думку Олександра Коваленка, майбутня кампанія з набору росіян в армію називатиметься як завгодно, тільки не мобілізацією.

"Їм як повітря потрібен людський ресурс. Тому що в наступі, який вони розпочали у 2023 році, великий рівень втрат, які треба компенсувати. Якщо цього не робити та тримати мобілізаційний потенціал на рівні 25-30 тисяч на місяць, то вони не зможуть не те, що компенсувати "двохсотих" та "трьохсотих", вони не зможуть відновити ротаційні підрозділи", - підкреслив він.

За оцінками експерта, темпи мобілізації у Росії можуть підняти до 40-50 тисяч на місяць.

"Близько 500 тисяч за підсумками року. Але вони не проводитимуть її так, як восени 2022 року. Тоді на місяць мобілізували 100 тисяч, і система майже луснула. Мені здається, в Росії використовуватимуть лайтовий варіант у межах 50 тисяч на місяць, щоб не перевантажувати систему. І це здатне задовольнити потреби у мобілізаційному ресурсі", - зазначив Коваленко.

При цьому не варто сподіватися, що противник має больовий поріг, тобто критичну кількість загиблих або відправлених на війну, яка змусить пересічних громадян Російської Федерації вийти на протести, повалити режим Путіна або відмовитися від війни.

"Тут питання в тому, наскільки у них вистачить ресурсів, щоб мобілізувати десятки тисяч на місяць та їх забезпечувати. У нас війна ведеться не у форматі очікування, коли вони схаменуться. Війна йде на виснаження, і ми робимо все, щоб їм було важче підтримувати агресію проти нас, у тому числі забезпечувати свої війська. Але больового порогу немає", - підсумував експерт.