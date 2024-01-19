Российский максимум. На сколько Путин может увеличить армию и есть ли "болевой порог"

При подготовке материала использовались: данные бюллетеня The Military Balance 2023, рейтинга Global Firepower, заявления российского президента Владимира Путина, представителей украинской разведки, комментарии экспертов Алексея Гетьмана и Александра Коваленко.

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Сколько россиян уже в Украине. И способны ли они на стратегическое наступление

На итоговой пресс-конференции в декабре Владимир Путин привел ряд цифр, которые имеют отношение к численности и составу российской группировки в Украине.

"Протяженность линии соприкосновения - свыше двух тысяч километров, в зоне боевых действий находится 617 тысяч человек", - отметил он.

Из этого числа 244 тысячи - это мобилизованные во время первой волны, которая началась осенью 2022 года.

"У нас прошла частичная мобилизация, и мы призвали тогда 300 тысяч человек … Сейчас, по-моему, 244 тысячи (мобилизованных, - ред.) находятся напрямую в зоне боевых действий", - добавил Путин.

Украинская сторона считает эти цифры завышенными. Тогда же в декабре представитель Главного управления разведки Андрей Юсов назвал численность российской армии на нашей территории в 450 тысяч человек.

В начале 2024 года другой представитель ГУР Вадим Скибицкий привел уточненные данные. По его словам, группировка вражеских сухопутных войск в Украине насчитывает 462 тысячи человек. Кроме того, есть также 35 тысяч военнослужащих "Росгвардии", которые обеспечивают оккупационный режим на захваченных землях. И это без учета задействованных в авиации и на флоте. Он также отметил, что укомплектованность российских подразделений поддерживается на уровне 92-95%.

Оккупационная армия в Украине состоит из нескольких групп войск:

"Центр" и "Запад" - действуют на Лимано-Купянской оси

- действуют на Лимано-Купянской оси "Юг" с зоной ответственности в Донецкой области

с зоной ответственности в Донецкой области "Восток" (два крыла "Восток" и "Запорожье" ) - действует на админгранице Донецкой/Запорожской областей и на юге

(два крыла и ) - действует на админгранице Донецкой/Запорожской областей и на юге "Днепр" - левобережная часть Херсонской области

Точную численность на каждом направлении назвать сложно, поскольку россияне регулярно перемещаются вдоль линии фронта. По словам эксперта, майора запаса ВСУ Алексея Гетьмана, на Лимано-Купянском направлении сосредоточена условно 130-тысячная группировка. На Бахмутском - около 80 тысяч.

"Тут они пытаются прорваться на Константиновку, хотя для начала нужно взять Часов Яр. Можно сказать, группировка мощная. За последнее время она увеличилась вдвое, потому что ранее оценочное число было до 40 тысяч", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

Фото: российская группировка в Украине насчитывает свыше 460 тысячи человек (Getty Images)

На Авдеевском направлении еще 40 тысяч, большая группировка на южном фланге восточного фронта на условном направлении Угледара более 100 тысяч. Остальные - равномерно по южному фронту с концентрацией до 10 тысяч в районе Крынок и Казачьих Лагерей на левобережной части Херсонской области. Еще есть небольшая группа "Оборона Крыма" из 10-12 тысяч человек, которая почти не имеет полной штатной комплектации и нужна исключительно для контроля полуострова.

Отметим, в феврале 2022 года численность задействованных во вторжение российских войск оценивалась в 180-190 тысяч человек. То есть на сегодня оккупантов в Украине в 2,5 раза больше. Что логично с учетом перехода войны в позиционную фазу и площади захваченных территорий.

Сказать о том, сколько за Россию воюет жителей Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей и Крыма, сложно. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что в любом случае более чем на 90% армия противника состоит из россиян.

Численность в порядка 460 тысяч позволяет удерживать территории и проводить тактические операции. Стратегическое наступление при нынешнем раскладе невозможно.

"Мы видим, что даже уровень наступления тактического им не удается. Авдеевку пытаются окружить больше трех месяцев, это не то, что указывает на возможность реализовать что-то глобальное. Более полугода армии "Запад" и "Центр" не могут прорвать наш укрепрайон в районе маленького села Синьковка под Купянском. О каком стратегическом наступлении можно говорить, если у них минимальная эффективность с продвижением на 20-30 метров и захватом двух-трех опорных пунктов?", - отметил эксперт в беседе с изданием.

Какова численность армии РФ и ее боеспособность

На начало 2023 года штатная численность вооруженных сил России составляла 1,15 млн военнослужащих. Тогда же министр обороны Сергей Шойгу предлагал довести ее до 1,5 млн человек, в том числе служащих по контракту - до 695 тысяч. Кроме того, он выступил за повышение предельного возраста для призыва на срочную службу до 30 лет.

Причем Шойгу называл свою инициативу ответом на "стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ и расширить альянс за счет Финляндии и Швеции". Отметим, в 2023 году Финляндия присоединилась к НАТО. Ожидается, что Швецию примут уже в нынешнем году. Параллельно Россия создала два новых межвидовых стратегических территориальных объединения - Московский и Ленинградский военные округа.

В декабре 2023 года Путин все-таки довел численность армии до 2,2 млн, из которых 1,33 млн - военнослужащие. А в министерстве обороны РФ решили не заморачиваться с обоснованием.

"Увеличение обусловлено ростом угроз для нашей страны, связанных с проведением "специальной военной операции" и продолжающимся расширением НАТО. В сложившихся условиях … (это, - ред.) является адекватной реакцией на агрессивную деятельность блока НАТО", - подчеркнули в ведомстве.

Алексей Гетьман считает смешным аргумент об угрозе со стороны НАТО.

"Когда они начинают говорить, что им угрожает НАТО, думаю, даже внутри России у многих это вызывает улыбку. Никакое НАТО никогда не собиралось им угрожать. Чтобы что? Зачем НАТО территория в России? Просто как-то нужно оправдать увеличение числа военных на российско-украинской войне. Они же не могут сказать населению, что неспособны победить нашу армию тем количеством, что есть, им нужно новое "пушечное мясо". Потому и возвращаются к избитым фразам, что якобы хотят защититься от "кровожадного Запада". Это примитивно, но если такая пропаганда заходит, то они будут ее продолжать", - добавил эксперт.

Фото: российская армия в рейтингах еще "вторая в мире", но серьезно подорвала свою боеспособность (Getty Images)

По данным бюллетеня The Military Balance, общая численность российских военных оценивается в 1,2 млн человек:

сухопутные войска - 550 тысяч

военно-морской флот - 145 тысяч

воздушные силы - 165 тысяч

ракетные войска - 50 тысяч

воздушно-десантные войска - 40 тысяч

железнодорожные войска - 29 тысяч

1-й и 2-й армейские корпуса (так называемые "ЛНР/ДНР") - 30 тысяч

командование и поддержка - 180 тысяч

Помимо этого, внутренние войска и другие военизированные формирования составляют почти 560 тысяч, еще около 1,5 млн - в резерве всех родов войск.

Россия сохраняет высокую численность армии и второй по величине ядерный арсенал. Однако вторжение в Украину выявило ряд недостатков с точки зрения руководства, планирования, персонала и способности противостоять сильному противнику. В частности, сухопутные войска понесли огромные потери в танках, бронемашинах и личном составе. Независимые оценки разнятся, но некоторые подразделения стали небоеспособными. Серьезные потери также понесли военно-морской флот и военно-воздушные силы, говорится в бюллетене.

Несмотря на это, Россия остается "второй армией" мира, если верить индексу Global Firepower. Он учитывает совокупную военную мощь, однако не утвержден учеными или властями какой-либо из стран мира, но и не претендует на достоверность. Согласно нему, Москва лидирует в таких областях, как численность военных, мобилизационный ресурс, количество танков, истребительной авиации, РСЗО, кораблей и так далее.

"Я очень люблю эти рейтинги, они феноменальны. Дело в том, что когда Россия потерпит поражение в войне против Украины, когда будет полностью разбита, она все равно останется "второй армией" в этих рейтингах. Потому что у нее есть ядерное оружие. Рейтинги составляются согласно возможностей нанесения ударов. И пока у России будет ядерного оружия больше, чем у Китая, она всегда будет второй", - говорит Александр Коваленко.

Реальность же совершенно другая.

"Конечно, за два года там значительно выросла милитаризация, но при этом деградация возможностей технического и технологического порядка значительно больше. В лучшем случае эта армия находится в топ-10 даже без ядерного компонента", - объяснил он в беседе с РБК-Украина.

Когда будет новая волна и сколько россиян может мобилизовать Путин

После завершения "частичной мобилизации" в 2023 году российские власти начали кампанию по заключению контрактов. По состоянию на середину декабря, по словам Путина, таким образом были набраны 486 тысяч человек, а к концу 2023-го цифра должна была вырасти до 500 тысяч. Именно поэтому новой мобилизации не планируется, по крайней мере, пока.

"Зачем нам мобилизация? На сегодняшний день необходимости в этом нет", - говорил он.

Фото: новая мобилизация в России, скорее всего, начнется после "выборов Путина" (Getty Images)

Как рассказал представитель ГУР Вадим Скибицкий, ежедневно контракты подписывают до 1000-1100 человек, или примерно 30 тысяч в месяц. И это число в большинстве своем идет на пополнение потерь. Но чтобы создать мощный стратегический резерв, настоящая мобилизация противнику необходима.

"Решится ли Путин это сделать? До выборов вряд ли. А дальше - будем смотреть. Сейчас еще рано об этом говорить. Но все условия для проведения мобилизации в любое время у России созданы", - говорил он в начале января.

Опрошенные РБК-Украина эксперты соглашаются, но с оговорками. Например, если сейчас удается мобилизовать до 30 тысяч россиян в месяц, то это не компенсирует потери в полной мере.

"По общепринятой статистике, на одного убитого приходится не менее двух раненых. То есть еще около 60 тысяч мы "трехсотим". В итоге получается, что где-то под 100 тысяч в месяц они теряют убитыми и ранеными. Все равно баланс отрицательный. Еще месяц-два они продержатся в таком темпе, но дальше нужно усиливать мобилизацию. Иного выхода, чтобы поддерживать необходимое количество живой силы, нет", - объясняет Алексей Гетьман.

До марта мобилизации не будет, ведь даже при высокой поддержке Путина это непопулярное решение, и он не станет рисковать перед выборами. Кроме того, потери еще вырастут, так как наверняка россияне бросят все силы, чтобы добиться хоть каких-то успехов на фронте и показать, как "по плану" идет их "специальная военная операция", отметил эксперт.

По мнению Александра Коваленко, будущая кампания по набору россиян в армию будет называться как угодно, только не мобилизацией.

"Им как воздух нужен человеческий ресурс. Потому что в наступлении, которое они начали в 2023 году, большой уровень потерь, которые надо компенсировать. Если этого не делать и держать мобилизационный потенциал на уровне 25-30 тысяч в месяц, то они не смогут не то, что компенсировать "двухсотых" и "трехсотых", они не смогут восстановить ротационные подразделения", - подчеркнул он.

По оценкам эксперта, темпы мобилизации в России могут поднять до 40-50 тысяч в месяц.

"Около 500 тысяч по итогам года. Но они не будут проводить ее так, как осенью 2022 года. Тогда в месяц мобилизовали 100 тысяч, и система почти лопнула. Мне кажется, в России будут использовать лайтовый вариант в пределах 50 тысяч в месяц, чтобы не перегружать систему. И это способно удовлетворить потребности в мобилизационном ресурсе", - отметил Коваленко.

При этом не стоит надеяться, что у противника есть болевой порог, то есть критическое число погибших или отправленных на войну, которое заставит рядовых граждан Российской Федерации выйти на протесты, свергнуть режим Путина или отказаться от войны.

"Здесь вопрос в том, насколько у них хватит ресурсов, чтобы мобилизовать десятки тысяч в месяц и их обеспечивать. У нас война ведется не в формате ожидания, когда они опомнятся. Война идет на истощение, и мы делаем все, чтобы им было труднее поддерживать агрессию против нас, в том числе обеспечивать свои войска. Но болевого порога нет", - подытожил эксперт.