Російський "Лукойл" через санкції продав свій НПЗ в Італії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Глобальні санкції заморозили близько 300 мільярдів доларів, майже половину того, що Росія мала у своїх золотовалютних резервах, хоча "Лукойл" не був безпосередньою мішенню західних санкцій, використовувати закордонні активи йому стає дедалі важче.

Сьогодні, 9 січня, стало відомо про перший

Нагадаємо, що Італія з жовтня 2023 року працювала над тим, щоб зберегти нафтопереробний завод, що належав російську "Лукойлу". Своєю чергою влада США запевнила Італію, що її банкам не загрожують штрафи за порушення санкцій, якщо вони допоможуть заводу купувати неросійську нафту.

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