Літак РФ скинув 250-кілограмову бомбу на школу у Бєлгородській області
Військовий літак РФ скинув 250-кілограмову авіабомбу УМПБ на будівлю школи у селі Биківка Бєлгородської області. Цей інцидент підкреслює проблеми з безпекою експлуатації російського військового озброєння.
Як пише РБК-Україна, про це повідомляють місцеве видання "Пєпєл" і телеграм-канал Astra.
За даними росЗМІ, бомба, яка не спрацювала, пробила дах триповерхової будівлі і зараз перебуває в одному зі шкільних кабінетів. Як відомо представникам цих медіа, ніхто не постраждав.
Після інциденту школу було переведено на дистанційне навчання, але офіційних роз'яснень про те, що сталося, адміністрація не надала.
Ця подія, за даними Astra, поповнила список із понад 150 зафіксованих випадків позаштатного падіння боєприпасів у Росії або на окупованих територіях України за 2024 рік, що вказує на систематичні технічні проблеми.
Інцидент викликає питання щодо безпеки військової інфраструктури та її впливу на цивільних осіб у прикордонних районах, особливо в контексті поточної війни.
Ситуація у прикордонних областях РФ
Нагадаємо, що у Бєлгородській, Брянській та Курській областях РФ, які перебувають біля кордону з Україною, останнім часом неспокійно. Там часто лунають вибухи, а українські захисники атакують військові об'єкти ворога.
Зокрема, у Курській області вже протягом місяця триває наступальна операція Сил оборони України.
ЗСУ взяли під контроль десятки кілометрів у Курській області. Там було створено військову комендатуру. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що території Курської області утримуватимуть, доки російський диктатор Володимир Путін не сяде за стіл переговорів.
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