Російський літак скинув авіабомбу на Бєлгородську область, - ЗМІ

Видання пише, що 18 лютого в селі Солоти було знайдено ФАБ-250. Влада евакуювала близько 150 місцевих жителів. Цього ж дня російську авіабомбу ліквідували на полігоні.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков назвав авіабомбу "вибухонебезпечним предметом" і не став озвучувати причини її появи.

Скриншот: Місце падіння бомби (google.com/maps)

"У Валуйському міському окрузі в селі Солоти знайдено і ліквідовано інженерною групою Міноборони РФ вибухонебезпечний предмет. Обійшлося без наслідків", - написав Гладков.

Росіяни скидають бомби на окуповані території України

На початку січня окупанти з авіації вдарили по вцілілих багатоповерхівках тимчасово окупованого Рубіжного Луганської області. Через численних свідків і велику кількість постраждалих НП не вдалося приховати.

А у вересні російські війська завдали авіаудару по житлових будинках окупованої Нової Каховки. Момент атаки вдалося зафіксувати на відео.