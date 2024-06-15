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Російський літак порушив повітряний простір Швеції

Фото: російський літак порушив повітряний простір Швеції (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російський літак Су-24 порушив повітряний простір Швеції у п'ятницю, 14 червня. Його перехопили шведські винищувачі Gripen.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на збройні сили Швеції у Twitter (X).

"Російський винищувач порушив повітряний простір Швеції - перехоплений JAS 39 Gripen", - йдеться у повідомленні.

Речник збройних сил Швеції місцевим ЗМІ розповів, що шведські військові намагалися зв'язатися з російським літаком, але не отримали від нього відповіді.

Додамо, що Швеція є членом НАТО. У березі 2024 року країна приєдналася до Альянсу та офіційно стала 32 членом. 

За Статутом НАТО, члени військового альянсу погоджуються, що якщо один з них зазнає нападу, інші країни повинні допомогти їй захиститися.
 

 

Варто зазначити, що це не перший побідний інцидент. Днями Міністерство оборони Фінляндії повідомило про порушення повітряного простору російськими військовими літаками.

Це сталося у східній частині Фінської затоки. Російський літак залетів у повітряний простір Фінляндії на дві хвилини та пролетів углиб країни на близько 2,5 кілометри.

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