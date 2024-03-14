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Російський літак Ан-12 аварійно сів у Воронезькій області

Воронеж, Четвер 14 березня 2024 15:01
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Російський літак Ан-12 аварійно сів у Воронезькій області Фото: літак Ан-12 аварійно сів у Воронезькій області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російський літак здійснив аварійно посадку у Воронезькій області РФ. Йдеться про військово-транспортний Ан-12.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал ASTRA.

Літак Ан-12 аварійно сів на аеродромі у російському місті Борисоглєбськ у Воронезькій області.

Як пишуть у мережі, причиною аварійної посадки була несправність стійки шасі. Внаслідок інциденту нібито ніхто не постраждав.

Додамо, що російське МНС пізніше заявило, що у Воронезькій області (межує з Бєлгородською областю) попередили про загрозу ударів безпілотниками.

Нагадаємо, вночі 14 березні у Магаданській області Росії впав вертоліт Мі-8, на борту якого було близько двадцяти осіб. Як повідомляли російські чиновники та ЗМІ, внаслідок аварії є щонайменше один загиблий та декілька поранених.

Рейд російських добровольців

Нагадаємо, 12 березня "Російський добровольчий корпус" спільно з двома іншими підрозділами прорвали кордон з Росією та взяли під контроль декілька населених пунктів, зокрема у Бєлгородській та Курській областях.

Вчора, 13 березня, російські добровольці анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську. Жителів Бєлгородської та Курської областей закликали евакуюватися. Сьогодні добровольці повторили свій закликав до евакуації.

Що відбувається у Бєлгородській та Курській областях сьогодні - у матеріалі РБК-Україна.

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