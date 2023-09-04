У російській Курській області знову прогриміли вибухи

Зазначається, що попередньо у місті зараз триває робота систем протиповітряної оборони.

Як пишуть місцеві жителі у мережі, цієї ночі пролунали щонайменше три вибухи. При цьому інші розповідають про п'ять вибухів.

Також в інтернеті публікують кадри з цією "бавовною".

Вибухи в Курській області РФ

Перед цим губернатор Курської області Роман Старовойт розповідав про пожежу у нежитловій будівлі нібито внаслідок "прильоту" безпілотника. Російський чиновник зазвичай звинуватив українську сторону в "атаці БПЛА".

Пізніше повідомлялося, що пожежа на місці падіння уламків збитого БПЛА в місті Курчатові вже була потушена.

За даними росіян, відстань від населеного пункту до Курської АЕС близько 4 кілометрів.