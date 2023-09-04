UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У російській Курській області знову прогриміли вибухи

Фото: у Курській області РФ пролунали вибухи в місті Курчатов (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У російському місті Курчатов у Курській області пролунали вибухи в ніч проти 4 вересня. Це сталося після вечірнього інциденту кількома годинами раніше, коли заявляли нібито про падіння дрона неподалік АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що попередньо у місті зараз триває робота систем протиповітряної оборони.

Як пишуть місцеві жителі у мережі, цієї ночі пролунали щонайменше три вибухи. При цьому інші розповідають про п'ять вибухів.

Також в інтернеті публікують кадри з цією "бавовною".

Вибухи в Курській області РФ

Перед цим губернатор Курської області Роман Старовойт розповідав про пожежу у нежитловій будівлі нібито внаслідок "прильоту" безпілотника. Російський чиновник зазвичай звинуватив українську сторону в "атаці БПЛА".

Пізніше повідомлялося, що пожежа на місці падіння уламків збитого БПЛА в місті Курчатові вже була потушена.

За даними росіян, відстань від населеного пункту до Курської АЕС близько 4 кілометрів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціявибухиКурская область