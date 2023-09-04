RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В российской Курской области снова прогремели взрывы

Фото: в Курской области РФ прозвучали взрывы в городе Курчатов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В российском городе Курчатов в Курской области прозвучали взрывы в ночь на 4 сентября. Это произошло после вечернего инцидента несколькими часами ранее, когда заявляли якобы о падении дрона неподалеку АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на местные Telegram-каналы.

Отмечается, что предварительно в городе сейчас идет работа систем противовоздушной обороны.

Как пишут местные жители в сети, этой ночью прозвучали как минимум три взрыва. При этом другие рассказывают о пяти взрывах.

Также в интернете публикуют кадры с этой "бавовной".

Взрывы в Курской области РФ

Перед этим губернатор Курской области Роман Старовойт рассказывал о пожаре в нежилом здании якобы в результате "прилета" беспилотника. Российский чиновник по обыкновению обвинил украинскую сторону в "атаке БПЛА".

Позже сообщалось, что пожар на месте падения обломков сбитого БПЛА в городе Курчатове уже был потушен.

Добавим, что по данным россиян, расстояние от населенного пункта до Курской АЭС около 4 километров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерациявибухиКурская область