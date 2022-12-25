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На російській Кубані загорівся ТЦ (відео)

Фото: на російській Кубані загорівся ТЦ (mchs.gov.ru)
Автор: Марія Кучерявець

У російській Кубані спалахнула пожежа сьогодні, 25 грудня. Цього разу у росіян спалахнув торговельний центр "Вега".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Живая Кубань".

За інформацією ЗМІ, пожежа сталася в станиці Тбіліській.

"Вранці 25 грудня у станиці Тбіліській сталася пожежа у торговому центрі. Інформація про спалах на вулиці Жовтневій надійшла рятувальникам від очевидців о 08:15", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що вогнем охоплено площу в тисячу квадратних метрів.

До гасіння пожежі залучили більш як 60 рятувальників та десяток спецтехніки.

Щодо постраждалих інформації немає, о 09:07 пожежу локалізували.

Нагадаємо, що сьогодні в російському Курську чули вибухи в районі аеродрому "Халіно".

Додамо, нещодавно в російському місті Кемерово сталася пожежа в приватному будинку для літніх людей, внаслідок чого загинуло 20 осіб.

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Російська ФедераціяКубаньПожежа