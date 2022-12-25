RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На российской Кубани загорелся ТЦ (видео)

Фото: на российской Кубани загорелся ТЦ (mchs.gov.ru)
Автор: Мария Кучерявец

В российской Кубани вспыхнул пожар сегодня, 25 декабря. В этот раз у россиян загорелся торговый центр "Вега".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Живая Кубань".

По информации СМИ, пожар произошел в станице Тбилисской.

"Утром 25 декабря в станице Тбилисской произошел пожар в торговом центре. Информация о возгорании на улице Октябрьской поступила спасателям от очевидцев в 08:15", - говорится в сообщении.

Указано, что огнем охвачена площадь в тысячу квадратных метров.

К тушению пожара привлекли более 60 спасателей и десяток спецтехники.

О пострадавших информации нет, в 09:07 пожар локализовали.

Напомним, что сегодня в российском Курске слышали взрывы в районе аэродрома "Халино".

Добавим, недавно в российском городе Кемерово произошел пожар в частном доме престарелых,в результате чего погибли 20 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКубаньПожар