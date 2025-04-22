"Російський" Крим і не тільки: WP дізналося деталі останньої пропозиції США в Лондоні

США підготували до завтрашніх переговорів у Лондоні своє бачення мирної угоди між Україною і Росією. Зокрема, нібито йдеться про визнання Криму російським.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
За даними трьох неназваних джерел видання, ініціатива США, яку Україні представили ще минулого тижня в Парижі, передбачає, що Вашингтон визнає анексію Криму Росією, а також скасує антиросійські санкції в рамках майбутньої угоди.
Натомість Росія повинна буде припинити бойові дії проти України. Це сприймається як "остання пропозиція США".
Неназваний західний чиновник заявив у коментарі WP, що обсяг тиску на Україну "вражає уяву".
За даними журналістів, очікується, що французькі, британські та німецькі переговірники наполягатимуть на тому, щоб будь-яка угода містила гарантії безпеки і програми повоєнного відновлення, можливо, за рахунок заморожених російських активів.
WP пише, що "європейські та навіть українські чиновники в приватному порядку визнають", що повернути контроль над окупованими територіями Україні навряд чи вдасться найближчим часом. Але є надія, що вдасться пригальмувати поспіх з укладенням угоди, що дасть змогу Москві утримати окуповані землі та вийти з-під санкцій, не отримавши при цьому значних вигод для України.
При цьому видання з посиланням на співрозмовників уточнює, що пропозиція про визнання Криму російським з'явилася після візитів спецпредставника президента США з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа до Москви. Джерело WP назвало таку ініціативу "ідеєю Віткоффа". Важливо зазначити, що Україну визнавати Крим російським "змушувати не будуть".
Нагадаємо, завтра, 23 квітня, українські, французькі, американські та британські чиновники проведуть зустріч у Лондоні. Вони обговорюватимуть шляхи завершення війни між Україною та Росією. Аналогічна зустріч уже відбулася в Парижі минулого тижня.
Нещодавно держсекретар США Марко Рубіо погрожував, що якщо найближчими днями в цьому питанні не буде прогресу, то його країна перестане виконувати роль посередника між двома країнами, що воюють.
Таку позицію підтвердив і президент США Дональд Трамп. Він допустив вихід США з переговорів, якщо одна зі сторін створюватиме серйозні перешкоди.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.