"Російський" Крим і не тільки: WP дізналося деталі останньої пропозиції США в Лондоні

За даними трьох неназваних джерел видання, ініціатива США, яку Україні представили ще минулого тижня в Парижі, передбачає, що Вашингтон визнає анексію Криму Росією, а також скасує антиросійські санкції в рамках майбутньої угоди.

Натомість Росія повинна буде припинити бойові дії проти України. Це сприймається як "остання пропозиція США".

Неназваний західний чиновник заявив у коментарі WP, що обсяг тиску на Україну "вражає уяву".

За даними журналістів, очікується, що французькі, британські та німецькі переговірники наполягатимуть на тому, щоб будь-яка угода містила гарантії безпеки і програми повоєнного відновлення, можливо, за рахунок заморожених російських активів.

WP пише, що "європейські та навіть українські чиновники в приватному порядку визнають", що повернути контроль над окупованими територіями Україні навряд чи вдасться найближчим часом. Але є надія, що вдасться пригальмувати поспіх з укладенням угоди, що дасть змогу Москві утримати окуповані землі та вийти з-під санкцій, не отримавши при цьому значних вигод для України.

При цьому видання з посиланням на співрозмовників уточнює, що пропозиція про визнання Криму російським з'явилася після візитів спецпредставника президента США з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа до Москви. Джерело WP назвало таку ініціативу "ідеєю Віткоффа". Важливо зазначити, що Україну визнавати Крим російським "змушувати не будуть".