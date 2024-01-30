У російській Калузі безпілотник упав на територію нафтобази

Як повідомляється у мережі, безпілотник буцімто був збитий над нафтобазою АТ "Калуганафтопродукт" на Грабцівському шосе.

Збитий БПЛА впав на територію нафтобази. Традиційно у росіян "постраждалих та пошкоджень немає".

У Росії заявили про масовану атаку дронів

У Міністерстві оборони Росії заявили про масовану атаку дронів сьогодні вночі, 30 січня.

Окупанти стверджують, що цієї ночі російськими силами протиповітряної оборони нібито було відбито масовану атаку безпілотників.

У російському оборонному відомстві заявили, що нібито було збито 21 дрон, зокрема 11 над Кримом, 5 - над Білгородською областю, 3 - над Брянською, по одному - над Калузькою та Тульською областями.

Губернатор Калузької області Владислав Шапша повідомив, що уламок безпілотника впав на дах нежитлової споруди на околиці Калуги.