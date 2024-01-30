В российской Калуге беспилотник упал на территорию нефтебазы

Как сообщается в сети, беспилотник якобы был сбит над нефтебазой АО "Калуганефтепродукт" на Грабцовском шоссе.

Сбитый БПЛА упал на территорию нефтебазы. Традиционно у россиян "пострадавших и повреждений нет".

В России заявили о массированной атаке дронов

В Министерстве обороны России заявили о массированной атаке дронов сегодня ночью, 30 января.

Оккупанты утверждают, что этой ночью российскими силами противовоздушной обороны якобы была отбита массированная атака беспилотников.

В российском оборонном ведомстве заявили, что якобы был сбит 21 дрон, в том числе 11 над Крымом, 5 - над Белгородской областью, 3 - над Брянской, по одному - над Калужской и Тульской областями.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что обломок беспилотника упал на крышу нежилого сооружения на окраине Калуги.