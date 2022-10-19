Російський імперіалізм необхідно зупинити заради безпеки світу, - Дуда

Він сказав, що поляки підтримують українців, тому що знають, "що означає російська атака, що означає російська окупація". При цьому, за його словами, польська влада реагує холоднокровно та раціонально. Вона знає, що росіян треба зупинити.

"Я розумію, що в Берліні, Парижі та Брюсселі не можуть уявити, що туди може прийти російський солдат, зґвалтувати його дружину, дочку і вистрілити в потилицю, але ми, поляки, випробували на собі цю реальність", - сказав Дуда.

Польський президент також додав, що поляки розуміють - якщо українці здадуться, їхня країна може бути наступною.

"Ми знаємо, що для безпеки Європи, безпеки світу необхідно зупинити російський імперіалізм. Для мене це означає насамперед витіснення Росії за міжнародно визнані кордони України", - сказав він.

Дуда також підкреслив, що воєнні злочинці мають бути покарані.

"Наївний той, хто вірить російській пропаганді, яка розповідає про "нацистів в Україні"; це повна нісенітниця. Просто Росія хоче панувати, розширювати свою територію, хоче використати фактично рабську працю інших народів, паразитувати на організмі інших країн і народів", - додав Дуда.